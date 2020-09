"He hecho varios villanos pero este es diferente": Alejandro Camacho describe a su personaje en “Imperio de mentiras”

En sus más de 30 años de exitosa trayectoria artística, Alejandro Camacho se ha consagrado como uno de los actores más importantes y queridos con su impecable personificación de incontables villanos de telenovelas, pero para el primer actor su papel antagónico en Imperio de mentiras es “diferente” a los que ha hecho en el pasado.

En esta producción de Giselle González, el reconocido histrión por dar vida a algunos de los antagonistas más emblemáticos de la televisión mexicana, como ‘Alejandro Larios Creel’ en Cuna de lobos o ‘Federico Cantú’ en Muchachitas, se convertirá en ‘Eugenio Serrano’, un empresario al que calificó como “detestable”.

“Es un ser detestable, con una doble moral, que no tiene amigos, lo cual es gravísimo no tener amigos en la vida. No respeta a las mujeres ni a sus hijos ni a sí mismo”, aseguró el intérprete en una entrevista a Las Estrellas.

En el melodrama, el temible tío de ‘Elisa Cantú’ (Angelique Boyer) es un hombre que pretende ser amoroso, noble y bondadoso pero realmente es manipulador, cruel y capaz de hacer lo que sea con tal de alcanzar sus objetivos, siendo uno de estos adueñarse del prestigioso Grupo Cantú.

“Sus valores son muy bajos, es un ser terrible que no me gustaría tener ni como amigo ni como conocido. A grandes rasgos es un mentiroso”, describió.

Y es que ‘Eugenio’ humilla a todas los individuos a su alrededor, desde su familia hasta su amante; no obstante hay una persona que podría dominarlo y esa es ‘Victoria Cantú’ (Leticia Calderón), la esposa del fallecido ‘Augusto Cantú’ de quien está enamorado.

Por estos rasgos y las circunstancias a su alrededor, ‘Serrano’ se diferencia mucho de los villanos que ha interpretado anteriormente Camacho, pero el histrión aseguró que está “disfrutando” enormemente encarnarlo.

“Es un gran villano y estoy disfrutando mucho hacerlo. He hecho varios villanos en mi vida, pero este es diferente por estas circunstancias que lo rodean. Yo nunca había por ejemplo maltratado a mis hijos de esa manera, humillarlos y desconocerlos”, sentenció.

Alejandro Camacho sobre la trama de Imperio de mentiras: “Es inatrapable”

El afamado artista además manifestó sentirse muy emocionado con el hecho de que Imperio de mentiras finalmente llegara a la pantalla chica luego del esfuerzo que todo el equipo detrás de la telenovela ha puesto para grabarla y lanzarla en plena pandemia por covid-19.

“Va a nacer en medio de la pandemia, lo cual va a ser un niño especial, y esperemos que esa significancia se transmita en la pantalla y podamos atrapar al público para quien nosotros trabajamos”, señaló.

Por último, finalizó aseverando que la trama de Imperio de Mentiras es inatrapable:“Es una historia muy intrincada. Yo muchas veces cuando estoy preparando las escenas creo que ya entendí para dónde va, pero no, es inatrapable, entonces cuando te enfrentas a algo que es inatrapable creo que vale la pena tomarse la molestia de saber el porqué”, finalizó.

Los televidentes pueden ver a Alejandro Camacho transformarse en ‘Eugenio Serrano’ en Imperio de Mentiras, el nuevo teledrama estelar de Televisa que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

