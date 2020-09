Alejandro Fernández confesó que deseaba que sus hijos esperaran más tiempo para casarse porque están muy jóvenes

Alejandro Fernández está contento por poder encontrarse una vez más con su público, aunque sea solo de forma virtual, en su próximo concierto el 3 de octubre, donde ofrecerá un repertorio inolvidable para sus fans entre temas clásicos y de los más recientes.

Así lo contó el "potrillo" en una reciente entrevista que concedió al programa Ventaneando, donde además habló de sus hijos y de cómo se ha sentido con la boda de su hija Camila y ahora con el próximo matrimonio de su hijo mayor, Alex Jr.

Así se siente Alejandro Fernández con la boda de sus hijos

"Yo ya cumplí", respondió entre nervios y risas Alejandro cuando Pati Chapoy lo abordó sobre el tema, reconociendo además que ha sido todo un reto como padre asumir el matrimonio de sus hijos, siendo tan jóvenes.

"Me quedan muchas responsabilidades (con sus otros hijos) (…) la primera fue Camila, ahora Alex anda con mucha valentía y anda muy animado, yo ya le dije que hay mucho tiempo por delante, tiene una carrera en la que le está yendo muy bien, pero si así son las decisiones de ellos, yo no me meto", manifestó el cantante, dejando entrever que si bien apoya las decisiones de sus hijos, le hubiese gustado que esperaran un poco más para casarse.

Reconoció que habló con su hija Camila para decirle que estaba muy joven para contraer matrimonio: "Sí, obviamente que sí… no fue nada fácil, ha sido uno de los días más difíciles de mi vida, pero ni modo, así lo decidieron. Cuando estuve en la boda, en la iglesia, y vi lo feliz que estaba, la verdad no tuve nada más que callarme".

Alejandro Fernández está de estreno musical, con su nuevo tema "Que se sepa nuestro amor" a dúo con la cantante chilena Mon Laferte y se mostró muy emocionado por esta experiencia.

