Ana Bárbara y Paquita la del Barrio ajustan las cuentas en el amor

Ana Bárbara y Paquita la del Barrio hacen un dúo dinámico en la música a través del tema y el video de El consejo, que estrenan este viernes por todas las plataformas digitales.

Ana Bárbara charló con Publimetro sobre esta experiencia con la popular intérprete de Rata de dos patas.

“Me encanta platicarles acerca de este hermoso proyecto lleno de realidad, que es muy difícil en estos tiempos, el poder hacer o pelear conceptos que tengan esa magia, porque si pega una cosa ya se hacen muchas canciones que hasta se parecen, entonces es muy difícil querer cambiar la tendencia o la moda".

Añadió, "esta colaboración orgánica es increíble, que surgió como a nivel personal, de un ser de mi género femenino y del género de la música mexicana para buscar un consejo como dice la canción con un gran personaje como Paquita la del Barrio. La unión es una mezcla de todo un poco, en la que tratamos absolutamente de hacer sentir el ser femenino libre, hacer sentir a las mujeres empoderadas y con la libertad de decir: 'Aquí estoy y no me vas a ver la cara'”.

El consejo es una canción que habla sobre las relaciones amorosas, pero con ese estilo peculiar de Paquita la del Bario que en una de sus estrofas dice: “Solo hazme caso mijita y aplica bien mi consejo. La ley del ojo por ojo hay que usar con esos viejos. Al que me engañe, lo engaño. Al que me pegue, le pego. Al que me use, lo uso y así quedamos parejos”.

La cantante mexicana compartió algunas anécdotas durante la grabación del video.

“¡Hubo muchas! El tequila era al principio de utilería, pero luego pedimos que nos trajeran (…) ¿Cómo, qué pasó? Somos Paquita y Ana Bárbara y nos traen tequila de mentiritas, así que terminamos brindando con uno real; al final, brindamos por la vida y lloramos, fue algo muy hermoso. Hablamos de cosas de la vida, de lo difícil que es para las mujeres esta carrera y la vida en realidad. No te queda más remedio que darle para adelante y ella es una digna representante del género femenino”.

La artista señaló que se sintió como pez en el agua al hacer el dueto.

“Doña Paquita tiene mucho que decir. Tiene un poder en la voz impresionante, la canción la canto en una vuelta y soy productora, compositora y cantante. Me encanta ver cómo un artista -hombre o mujer- tiene un poder en su voz e interpretación, una afinación impresionante, además la fuerza y poder en su voz para decir con firmeza lo que uno tiene que decir. Yo me di vuelo con ella, porque es una persona con la que se puede cantar muy bien y pueden hacerse armonías. Me siento como pez en el agua de poder llevar esto como un consejo de nosotras dos al mundo”.





Ana Bárbara reflexiona sobre varios yemas

Redes sociales

“Estoy feliz con las redes sociales. Hay mucha gente que dice que son del diablo. Trato de educar mi mente, porque la vida debe ser sin excesos y trato de usarlas para divertirme, mostrar mi música y para que la gente me conozca, porque muchas veces a través de los medios se crea otra imagen. Las redes te sirven para bien o para mal [risas]”.

Aliados de vida

Hace unos meses, la cantante visitó un hospital para conocer a una gran seguidora, la pequeña Jasmín, que desafortunadamente murió esta semana.

“Esa niña me dio un aliento muy grande, muchas veces como artista y ser humano te cansas de la carrera y el día a día, a esa niña la fui a ver justamente antes de la pandemia. La foto muestra su cara de felicidad, lo que ella me regalo a mí, que fue ese ímpetu de nunca rendirse. Muchos piensan que soy yo la que hace la labor, pero lo que no saben es que ellos nos regalan vida a nosotros teniéndonos en su corazón”.

Serie biográfica

“El otro día platicando con don Vicente Fernández me dijo algo muy hermoso: 'Mira, mija, yo no quiero hacer una serie de mi vida, porque no quiero echar mentiras y si digo la verdad va a estar medio cañón'. Yo ando por las mismas, no estoy preparada -ahorita- para algo así, es muy fuerte hacer una catarsis a nivel público, pero vamos a ver si me llegan al precio [risas]”.

Colaboraciones

“Si Dios no me quita la vida, tengo planes de otros duetos y otras composiciones para otros artista, con temas que he escrito, pero aún no se las doy. Tengo muchos planes de más discos, shows y tengo fe que esto de la pandemia va a pasar, pero no tengo expectativas”.

