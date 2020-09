Érika Buenfil muestra su "carácter fuerte" luciendo una blusa translúcida blanca

No solo baila e imita a otras celebridades, Érika Buenfil ahora aprovecha su fama en TikTok y otras redes sociales para dejar claro que ella es una mujer de armas tomar.

La actriz, de 56 años de edad, sorprendió a sus nueve millones de seguidores en la popular red social china al publicar un video donde dice ser una "mujer mamona".

Érika dice en el video "no me veo mamona, ¡soy mamona! Pero si me sabes tratar, soy una mamona bien chida" con toda la actitud que tiene la protagonista de Marisol y otras telenovelas exitosas.