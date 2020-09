The boys: Así reaccionó Homelander a las críticas de la temporada 2

La serie The Boys sigue generando reacciones entre sus seguidores. Y como hoy es día del estreno del capítulo 5 están atentos a todo lo que está por develarse. Sin embargo, para llenar un poco de humor a las redes sociales, su showrunner Eric Kripke no dudó en mostrar un video en el que se observa a Homelander respondiendo a las críticas generadas en esta segunda temporada y su particular manera de proyectarla a través de la plataforma streaming.

Homelander responde a las críticas generadas en The Boys

La escena del episodio 4 en la que se muestra a Homelander revisando las reacciones ante su enfrentamiento con Stormfront por el liderazgo de los Siete, sirvió de base para que Kripke y el equipo de creativos de la serie colocaran los tweets de quienes han criticado esta segunda temporada y la manera de cómo se han develado los episodios.

La imagen que se volvió viral ha generado cientos de risas entre los seguidores de esta irreverente historia en la que este viernes 18 se esperan más desenlaces inesperados. "Homelander está molesto con las críticas", fue lo que expresó Kripke en el tweet en el que se aprecia a este personaje lleno de coraje y molesto por los comentarios de los suscriptores de la plataforma streaming.

Este hecho llenó de humor a la antesala del estreno del capítulo en el que según su realizador se esperan también muchas sorpresas entre Homelander, Stormfront y el mismo Butcher quien ha descubierto muchas verdades en esta segunda temporada.

