Angelina Jolie luce su cuerpazo en un mini vestido de transparencia y bordado floral

Toda la ternura de Angelina Jolie salió a relucir recientemente al prestar su voz para una elefante en la película The One and Only Ivan. Incluso, en los ensayos, usaba una pijama enteriza de elefante que enterneció a todos sus fans.

Pero esta faceta no era tan conocida en los inicios de su carrera como actriz, época en la que mostraba un rostro más rudo, sensual y atrevido que dejaba sin aire a sus admiradores.

En las sesiones de fotos, presumía sus tatuajes en todo el cuerpo con sugerentes atuendos, como en esta ocasión que lució un vestido de seda en tono nude que dejó entrever su espalda y brazos tonificados.

Los trajes masculinos siempre son una opción de vestuario para las mujeres, y así lo ha demostrado Angelina Jolie en numerosas ocasiones, en las que ha posado hipnotizando a sus fans con su alucinante mirada.

Con el pasar de los años, la protagonista de Maléfica y Sr & Sra Smith fue transformado su apariencia, refinando sus looks y siendo más exigente al momento de escoger sus atuendos de alfombra roja. Así, deslumbró hace un par de años con este espectacular vestido negro de gala estilo corsé y falda con piernas descubiertas.

Aunque los fans recordaron en Instagram esta fotografía de la actriz, madre de 6 hijos, derrochando belleza, delicadeza y sensualidad, posando recostada en el suelo llevando un mini vestido azul de transparencias y sutil bordado floral. El cabello lo llevaba suelto con ondas ligeras.

Pero los mini vestidos parecen ser cosa del pasado, ya que en estos últimos meses ha reaparecido usando maxi vestidos holgados y vaporosos, ajustados con cinturones, mostrando un estilo elegante y mucho más conservador que en años anteriores.

La belleza de Angelina Jolie es tan intensa, que no necesita de atuendos otentosos para salir a la luz. Con este sencillo pantalón de mezclilla con blusa de tirantes, brilló hace un par de semanas cuando salió de compras con su hija Vivienne.

