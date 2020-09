Regina Murgía asegura que la pandemia le hizo bien a su relación con Tono

Regina Murguía regresa a la televisión, y lo hace como embajadora de Platinum, para llevar las cintas más taquilleras de Hollywood a la televisión abierta, a través de la señal de Azteca 7.

Publimetro habló con la cantante sobre este proyecto, el próximo concierto de JNS, así como de sus planes de boda que se vieron interrumpidos por la pandemia, pero que también le ayudaron a consolidar su relación con Tono, integrante de Magneto.

"Estoy feliz de ser parte de este proyecto, ha sido una gran aventura. Me sorprendió mucho, cuando vi las cápsulas, el gran trabajo que tiene la producción de Platinum para hacer esto, que parece ser muy sencillo pero no lo es, que es insertarme dentro de la película e interactuar con los personajes, creo que es algo muy divertido y original", comentó Regina.

El primer estreno que veremos será El planeta de los simios 3 :la guerra, y en los promos veremos a Murguía montada en un caballo cargando un rifle. Cada cinta será también una experiencia distinta para ella, "me fascina, soy fanática de las aventuras, y de lo extremo. Me encantan los retos, y estos es un de ellos, para que la inserción se vea de buena calidad, no solamente presentar un cápsula, si no ser parte de la película. Es un trabajo muy meticuloso y muy destacable".

Y después del estreno de Platinum el 20 de septiembre, Regina y sus compañeras de JNS ofrecerán un presentación vía straming.

"A la música le ha pegado mucho el Covid-19, por lo que estamos tratando de hacer el cambio necesario y acoplando los conciertos digitales. Haremos un con JNS el 25 de septiembre, estaremos las cuatro juntas en un foro, será un mini Metamorfosis (gira que presentaban antes de la pandemia), será un show en vivo con vestuarios nuevos, ya con todo el staff, todo esto para reactivar el trabajo y que la gente se divierta, que se olvide del caos y estrés".

La cuarentena ha estado llena de aprendizajes para Regina Murguía, ya que además estaba en Guatemala cuando comenzó,"Ha sido un crecimiento personal muy grande. Ha sido un cambio de vida muy interesante, soy otra persona, me di cuenta de que a veces los seres humanos ponemos la atención en cosas que no son las adecuadas o no valen la pena. También ha sido un ejercicio de desprendimiento, de darte cuenta que no necesitamos tantas cosas para ser felices, aprender que el cambio es la única constante de nuestra vida, aprender a ser creativo y despertar nuestra conciencia, conectarnos con el planeta y la naturaleza que nos pide a gritos un cambio".

Más enamorada que nunca

La voz de Regina Murguía cambia al instante cuando habla de su compromiso con Tono.

"Nos comprometimos y no teníamos ni un año de estar juntos, pero el ejercicio de encerrarnos en casa y convivir, nos ayudó a sortear los problemas que las parejas viven a diario, y eso nos vino bien. Estamos más seguros de que queremos casarnos y formar una familia, mucho más que antes, este tiempo fue un curso intensivo de pareja, nos salieron los demonios y verdades pero siempre para positivo. Hemos platicado mucho de la boda y estamos aterrizando las ideas, queremos que estén todos nuestros amigos y seres querido, y creemos que ese momento llegará y será perfecto, mientras disfrutamos de este compromiso. Me siento muy afortunada y estoy agradecida con la vida".

Estreno

Platinum llega este 20 de septiembre a través de Azteca 7 a las 21:15 horas con El planeta de los simios 3 :la guerra

