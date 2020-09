¿Qué veremos en Don’t 'no lo hagas', el nuevo programa de Adal Ramones?

Adal Ramones tiene una gran trayectoria en televisión, donde ha sido conductor de Otro rollo y La academia, sin embargo nunca había tenido a su cargo un programa de concursos, y en esta nueva faceta lo veremos desde esta noche en Don’t,"no lo hagas”.

Adal conversó con Publimetro sobre esta nueva faceta.

"Me la pase increíble. Yo nunca he conducido un game show, lo hice supliendo a Facundo en dos programas de Mi pareja puede, y les gustó mucho a los directivos; eso fue antes de Covid-19 y había público, ahora el reto es que no hay, y yo estoy muy acostumbrado a tenerlo en el estudio y ver sus reacciones, las pocas risas eran del camarógrafo o el operador de audio", explicó Ramones, y agregó, "me divertí mucho con todas las torturas que les ponía a la familia, además ellas ganan mucho dinero, por lo que podrán cumplir algunos de sus sueños".



El conductor también está listo para enfrentar las polémicas que se puedan crear en redes sociales, debido a que en las pruebas suele burlarse de los concursantes. "Me divertí mucho. El programa se queda a dos escalones del bullying, porque molesto mucho a los concursantes. Sin embargo, el bullying es algo malo con lo que la gente sufre, pero esto que hago es lo que los mexicanos conocemos como cabulear, la que aguantas de los amigos, con la que te ríes", dijo Adal.

Ramones también rescató que Don’t,"no lo hagas”, también contará con mini sketches, de los cuales siempre estuvo pendientes, desde su escritura, hasta la realización.

"Opino de todo, y si algo no me gusta soy capaz de parar la grabación. Fui productor de Otro rollo y estoy metido en todos los rubros y es imposible despegarme. Pero si algo no me parece, lo hago para sumar, mejorar y buscar nuevas ideas".

Estreno

El show de concursos llega esta lunes a partir de las 19:30 horas a través de Azteca uno, se verá los lunes.

Claves

Truco. Al ver el programa los televidentes sí verán público, debido a que la producción grabó a la gente respetando todas las normas de sanidad para que en la transmisión parezca que hay personas en el foro.

Conocimiento. Además de los juegos físicos el programa tiene secciones de preguntas de conocimiento general.

Influencers y youtubers

Respecto a la nueva manera de comunicar, Adal Ramones cree los meritos de los influencer son muy pocos a comparación de lo que él tuvo que hacer para comenzar una carrera en los medios de comunicación.

"Son pocos los influencers y youtubers que ganan y monetizan, a mí me tocó una época hermosa de tocar puertas y convencer a la televisora de que me dieran una oprtunidad, a clientes que creyeran en nostros y al público que nos aceptara. Ahora habrá alguien que tenga 30 mil segudiores y no necesita aprobación de un network, el mismo es la compañía que transmite", y añadió, "tal vez si llega a tocar la puerta le dicen que no, él sólo necesita tener un celular con cámara. Yo me pude realizar y viajar con mi show, he estado en cine, teatro y sigo en televisión".

