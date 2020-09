Después de 17 años Christina Aguilera habla del beso con Madonna

Uno de los momentos que sin duda marcó a una generación fue el beso, o más bien los besos que Madonna le dio a Britney Spears y Christina Aguilera durante los MTV Video Music Awards en 2003.

Madonna celebró sus 20 años de trayectoria con este show en donde invitó a las dos princesas del pop, en ese momento el beso entre Madonna y Britney fue el que acaparó las miradas.

Sin embargo, 17 años después, fue Christina quien habló de este polémico momento

"Sinceramente, en ese momento no me pareció impactante para nada. No llegué a pensar en todo lo que podría venir después. Para mí fue como: 'Dos chicas besándose, pues ok'. Es cierto que el rédito que se le puede sacar al escándalo es cada vez más extremo y todo eso, pero a mí no me resultó nada chocante", reveló en entrevista con la emisora Apple Beats 1.

Aguilera también habló de lo que Madonna ha significado para ella . "En primer lugar, es la reina de la reinvención y esa actitud marcó mucho mi carrera. Pero es verdad que yo la descubrí tarde. De pequeña no me dejaban ver sus videos o escuchar sus temas. A medida que me iba haciendo mayor, empecé a familiarizarme con sus canciones, con su poderío visual y sobre todo con su mensaje", declaró.



