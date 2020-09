Patricia Manterola hace de la depresión un mensaje de vida

"Espero que el mensaje de esta hermosa canción sea un bálsamo para muchas personas que en estos momentos de retos tan grandes en el mundo, necesiten un mensaje de amor, esperanza y fe.. Si esta canción tocó tu corazón dale un y crees que alguien necesita este mensaje de esperanza y fe…, compártelo", compartió Patricia Manterola en sus redes sociales.

La actriz y cantante se inspiró en su propia depresión y lo dejó plasmado en su más reciente sencillo Pa’ levantarte; el video musical lo hizo su hijo Lucca Kolb, de 8 años.

La canción llega en un momento de mucha sensibilidad para la coautora, a unos días de la muerte de Xavier Ortiz, con quien compartió grandes momentos en lo personal y profesional.

"No se puede ir más allá del fondo. No se acaba todo sí te encuentras solo. No te habías perdido sí te invade el miedo. Levanta tu mirada y pon la vista al cielo", dice una parte del nuevo tema.

La depresión fue una etapa de la artista, pero logró superarla. Lamentó que Xavier Ortiz pasara por un momento difícil, que lo llevó a terminar con su vida.

"Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino… Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo…Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto… Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavi Jr y a todos… Lo siento muchísimo ¡Buen viaje de regreso a casa querido Xavi! Descansa en paz", fue el mensaje de Patricia Manterola, al enterarse de la muerte, de quien fuera su pareja por casi 8 años.

Familia Ortiz agradece su apoyo

Rafael Ortiz, el hermano mayor de Xavier Ortiz, manifestó que Patricia Manterola siempre estuvo cerca de la familia durante los momentos difíciles de Xavier Ortiz.

"En el aeropuerto ya que me venía para acá (Guadalajara), me habló por teléfono. Hablamos cerca de diez minutos y diciéndome lo que sentía y que estaba consternada. Ella estaba muy triste y siempre se puso a mis órdenes para lo que necesitara: 'en lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo', me dijo. La verdad desde el accidente vino a verlo, y siempre dio gran apoyo Xavier. Estamos muy agradecidos con ella", nos compartió Rafael Ortiz.

