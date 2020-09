Actor de “Rebelde” revela cuánto ganaba el elenco por su trabajo en la telenovela

View this post on Instagram

E vamos de recordes?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Em 12 horas já tem mais de 166.902 seguidores e com isso se torna a playlist MAIS SEGUIDA DE UM ARTISTA. O recorde anterior era do grupo do BTS com 125.000 em 24 horas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sálvame supera a marca de 12.000.000 reproduções no Spotify.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "No digas nada" e "Enséñame" são as músicas mais compradas do Google Play.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O albúm "Rebelde" superou a marca de 10 milhões streams no Spotify Latino em 1 hora.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RBD é o primeiro grupo a receber mais de 53 MILHÕES de reproduções em menos de uma HORA no Spotify.