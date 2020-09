Mira cómo ha cambiado Angelique Boyer desde su niñez hasta “Imperio de mentiras”

Angelique Boyer es una de las más grandes, respetadas y queridas luminarias de la televisión mexicana. Dueña de una incuestionable belleza y talento, la multifacética actriz ha logrado conquistar México y el mundo gracias a su impecable interpretación en algunas de las telenovelas más emblemáticas de los últimos años.

Angelique Boyer presenta a su personaje en “Imperio de Mentiras” de una forma muy especial La actriz da vida a ‘Elisa Cantú’ en esta historia llena de intriga.

Con impresionantes habilidades histriónicas, con las que es capaz de transformarse en la más temible de las villanas hasta la joven más amada, la intérprete nacida en Francia, nacionalizada mexicana, ha logrado consagrarse a sus 32 años como una de las más célebres protagonistas de melodramas en la actualidad.

No obstante, el excelente trabajo que millones de televidentes la miran ejercer en la pantalla chica no es más que el resultado de la gran dedicación, constancia y persistencia que ha puesto en la carrera que comenzó cuando apenas era una niña y en la que fue escalando y aprovechando cada etapa hasta llegar hasta el lugar donde está hoy en día. Mira cómo ha evolucionado a través de los años.

Así ha sido la evolución de Angelique Boyer

Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau nació en Saint-Claude, departamento de Jura en Francia, el 4 de julio de 1988 pero a los 3 años de edad se radicó con su familia en México.

Desde muy pequeña, la actriz mostró vocación por las artes escénicas, razón por la que, apoyada por su familia, se inició en el mundo del modelaje con apenas cinco años de edad; sin embargo, tres años más tarde después de su debut como modelo, comenzó su formación formal como intérprete en el Centro de Educación Artística Infantil (CEA) de Televisa.

Tras su graduación del prestigioso centro, a los 11 años de edad, la joven comenzó a hacer carrera en el mundo musical al integrarse como miembro de la agrupación Rabanitos Verdes; no obstante, en su paso por la música, la ojiazul reafirmaría que su verdadera pasión era actuar, por lo que decidió enfocar sus esfuerzos en convertirse una gran protagonista de telenovelas.

“De niña, con el pelo tan blanco, no trabajé como actriz. Tuve más esa etapa musical que fue muy divertida. Qué bueno que la viví pero no me daban personajes a menos que hiciera la extranjera. Agradezco que no haya sido así, agradezco que haya sido parte musical y que la actuación haya venido mucho más adelante”, comentó la franco mexicana en una entrevista a Cynthia Urías.

Su primera participación en una telenovela se dio en 2004, en la producción de Nicandro Díaz Corazones al límite, donde encarnó a ‘Anette Elizalde’.

Ese mismo año, se integró al elenco del melodrama juvenil Rebelde con el papel de ‘Vico Paz’. Gracias a este proyecto del productor Pedro Damián, logró un gran éxito y comenzó a perfilarse como una de las jóvenes promesas actorales.

Después de ser parte del fenómeno televisivo de Televisa hasta su final en 2006, la carrera de Boyer se volvió completamente indetenible. Inmediatamente después de Rebelde, se ganó el papel de la antagonista ‘Margarita Villaseñor’ en Muchachitas como tú.

Al año siguiente, en 2008, la novel estrella de televisión sorprendió en Alma de hierro con una cabellera larga y oscura para dar vida a ‘Sandy’; señaló Las Estrellas.

“Me gusta ser camaleónica y no nada más porque soy actriz, sino porque soy mujer. Creo que todas las mujeres deberíamos divertirnos y atrevernos a cambiar (…) y gozar de esos looks que nos puede provocar hasta una actitud diferente”, dijo sobre sus impresionantes makeovers a lo largo de su trayectoria en plática a Tlnovelas.

Más tarde en 2009, se hizo acreedora de una participación importante en Corazón Salvaje, donde brilló como nunca antes con su personaje en la novela protagonizada por Aracely Arámbula y Eduardo Yáñez.

Tras tomar empaparse de la mejor experiencia artística, Angelique Boyer recibió una confianza inédita en su carrera cuando la vida le otorgó una oportunidad inédita que supo aprovechar: protagonizar su primera telenovela, Teresa.

Angelique Boyer hechiza la pantalla chica con Teresa

Angelique se estrenó como protagonista de telenovelas en el año 2010 cuando encarnó a la malvada ‘Teresa Chávez’ en la producción homónima de José Alberto Castro donde trabajó por primera vez con Sebastián Rulli, su novio desde 2014, y que la hizo merecedora de un avasallante reconocimiento internacional.

Por su insuperable actuación, la estrella revalidó la ovación del público y además fue reconocida por los expertos al ganarse un Premio TVyNovelas en la categoría mejor actriz protagónica y el Premio Bravo a la mejor actriz.

Sobre lo que esta novela significó para ella, la actriz dijo en entrevista al programa Las 5 mejores: “(Teresa es) un regalo de la vida (…), el sueño más grande realizado, sin duda. Es una delicia”.

No obstante, enfatizó que no lo hizo ella sola. “Fueron mis directores, fue toda una producción, fue todo un elenco, una escritora, lo hicieron muy bien en el pasado, lo hizo Maricruz Olivier, lo hizo Salma Hayek, yo tuve la oportunidad y lo hice lo mejor que pude”, concluyó con gran humildad.

Seguidamente tras culminar el gran éxito mundial de Teresa, la actriz vuelve las telenovelas para reafirmar su posición como destacable actriz protagónica como ‘Elisa Castañón’ en Abismo de Pasión, una novela de 2012 que estelarizó con David Zepeda.

Poco después, en 2013, la actriz se hace con el rol principal en Lo que la vida me robó, melodrama donde nuevamente comparte créditos estelares con Sebastián Rulli y con la que logró batir niveles de audiencia gracias a su personificación de ‘Montserrat Mendoza’.

Angelique Boyer seguiría pisando fuerte en el medio artístico como una de las intérpretes más importantes al continuar protagonizando telenovelas. Su fama y prestigio se afianzó aún más cuando superó con éxito el imponente reto actoral que le supuso el melodrama Tres veces Ana en 2016.

En esta historia, la francesa dio vida a ‘Ana Lucía’, ‘Ana Laura’ y ‘Ana Leticia’, unas trillizas cada una con una forma de ser completamente distinta a la otra. Por este trabajo interpretativo, se ganó otro Premio TVyNovelas a la mejor actriz protagónica.

Ya laureada por su gran belleza, dedicación y talento como una de las mejores actrices de TV, volvió a la pantalla en 2018 con su impactante actuación de ‘Lucía’ en Amar a muerte.

De nueva cuenta, con este proyecto rompió récords de audiencia y se ganó otro Premio TVyNovelas.

“Gracias a Dios mis sueños se cumplieron. Sí se puede, con mucha persistencia, resistencia y que también conté con personas increíbles como Eugenio Cobo, que siempre me apoyó, como un Pedro Damián con su primera oportunidad”, confesó en conversación con Cynthia Urías.

“Nunca he sentido un sacrificio en esta carrera, siempre he recibido más de todo lo que he dado. El amor del público, el amor de esta empresa (Televisa) y el que todos seamos un equipo es lo que siempre me motiva”, finalizó.

Angelique Boyer asume un nuevo reto en Imperio de mentiras

Ahora, a más de tres lustros de estrenarse en la pantalla chica, Angelique Boyer volvió consagrada y con todo en Imperio de mentiras, una producción de Giselle González donde encarna a ‘Elisa Cantú’.

Sobre el rol, la intérprete confesó que es un nuevo reto pues esta acaudalada curadora de arte no se parece a ninguna otra mujer que haya personificado en el pasado.

“Elisa Cantú' es un personaje muy distinto a las mujeres que he interpretado, esta mujer no necesita a nadie. Su pilar más importante y su motivación es su familia, es una mujer que da la vida por cualquier miembro de su familia", afirmó en la presentación Imperio de Mentiras en marzo según Las Estrellas.

De igual forma, en una plática con Televisa Espectáculos, recogida por People en Español, la actriz contó que "es una historia distinta. Tiene un tono policíaco, tiene un tono más realista a lo que he venido haciendo, pero también tiene una gran historia de amor superromántica”.

En este remake del drama turco Dinero sucio y amor, Boyer conquistó al público junto al galán Andrés Palacios en su primera semana de transmisión y promete seguir manteniéndolo enganchado hasta resolver la trama llena de misterios y mentiras.

Los televidentes pueden admirar la labor de Angelique Boyer y su impresionante evolución en Imperio de mentiras, novela que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

