El club de los idealistas dispuesto a provocar reflexiones y risas en la pantalla

El club de los idealistas pone sobre la pantalla una historia de amigos que tras un reencuentro dejan fluir los viejos conflictos, las promesas rotas pero también esos sueños en común.

La cinta mexicana llega a las salas mexicanas con la idea de compartir una reflexión sobre las relaciones humanas a través de la comedia.

“El espíritu de esta película optimista viene de una verdad, de una filosofía personal, sin esquivar los conflictos y problemas para llegar a estas construcciones de vida positivas. No hay nada peor que una película con mensaje, porque no somos ni políticos, ni padres de familia para andar dando mensajes, pero la idea es que ganemos con los viajes que tienen los personajes, una reflexión en el espectador para revalorar un poco el encierro del Covid-19, de cuáles son las cosas importantes en la vida, que para mí son los vínculos humanos”, adelantó el director, Marcelo Tobar.

Tiaré Scanda regresa a la pantalla grande con esta cinta, en la que hace el papel de Susana una mujer dispuesta a reencontrase con grandes amigos para cumplir una promesa.

“Creo que esta película de ensamble, es como si todos los idealistas, como grupo, fueran un solo personaje con sus respectivas características. Creo que da para muchas reflexiones que es lo interesante de esta película y tiene lo mejor de dos mundos: es una buena película comercial, entretenida y divertida; por otro lado, tiene complejidad y valor artístico. Creo que al público le gustará, porque se le trata como siempre se le debería de tratar, como un espectador inteligente”, dijo la actriz mexicana.

El club de los idealistas cuenta con un las actuaciones de Claudia Ramírez, Tiaré Scanda, Giselle Kuri, Nailea Norvind, Yolanda Ventura, Daniela Schmidt, Juan Pablo Medina, Andrés Palacios, Víctor González y Tomás Rojas bajo la dirección de Marcelo Tobar.

“Creo que uno va al cine buscando emocionarse, por eso es tan importante en nuestras vidas, porque a veces parece que nos hablan a nosotros mismos. Esta película tiene un poco de todo porque es muy emotiva, además de hacerte reír en muchos momentos, también te saca la lagrimita. Me dio mucha emoción al verla, porque el rodaje fue tan, tan, tan bonito que también es cierto teníamos una expectativa muy alta, por la experiencia humana que fue extraordinaria, amorosa y divertida. Cuando llegas con las expectativas tan altas, también es un riesgo, pero superó mis expectativas, que dije:'Que bien le quedó la película al Marcelo', además lo bien que luce la fotografía de Ramon Orozco, que se aventó la película cámara en mano. Salí muy feliz como espectadora", añadió Tiaré Scanda.

Durante la cinta, los tres personajes del sexo masculino enfrentan un rasgo importante.

"Los hombres en esta película, que son siete amigos de los cuatro son mujeres y tres hombres, estos últimos representan las otras masculinidades. Hay quienes la llaman las nuevas masculinidades, porque son los conflictos con su masculinidad: de un padre de familia, un hombre que está en una crisis matrimonial y el hombre exitoso, quienes me parecen muy pertinente para la actualidad, para la cultura machista", finalizó Marcelo Tobar.





En sus palabras

Elsa reyes, productora

“El proyecto se gestó hace 5 años Y pasamos por todo tipo de etapas. La pelÍcula va a aportar mucho al ánimo de la gente que la vaya a ver. Es muy luminosa, alegre y una oda a la amistad y al bienestar”.

Marcelo Tovar, director

"Había cierto tipo de cine comercial que nosotros no veíamos en el cine, hablando de cine mexicano, porque no se podían hacer comedias de autor como las que hacen en Francia o Estados Unidos, parecía que había una dicotomía entre el cine de autor de festival y como más palomero. En lugar de quejarnos hicimos algo para ocupar ese lugar, para que la audiencia tenga más opciones. El cine mexicano no es un solo género. Esta es una comedia de autor de cine mexicano".

Yolanda Ventura, actriz



"Mi personaje es Elena, es la locochona del grupo, una mjujer que quiere que la gente a su alrededor estén divertidos y siempre está dispuesta a ayudar. El club de los idealistas se conocen desde la universidad. Me toca regresar a México para este encuentro de amigos . Esta película ha sido un regalo de vida para mí".

Juan Pablo Medina, actor

"Mi personaje es Aranas, el que logra construir la cabaña, en unos terrenos que compraron con la idea de envejecer juntos, lo cual me parece una idea muy linda. En papel pareciera que el personaje tiene esta vida tranquila y feliz, pero realmente está muy lejos de eso".

Tomás Rojas, actor

"Mi personaje es Omar, un hombre que me parece maravilloso, de entrada porque es capaz de cambiar dentro de su cultura cuadrada y lo que le sucede al llegar con los idealistas, es que cambia su visión de vivir la vida con su familia. La cinta está cargada de algo fundamental que es vida, amor y verdad".

Cuándo se estrena El club de los idealistas?

24 de septiembre en toda la República Mexicana, con mil 200 copias para las salas de cine.

¿ De qué trata?

Aranas reúne a siete viejos amigos para inaugurar la casa rural donde prometieron jubilarse juntos algún día. Pero el tiempo no pasa en vano. La vida ha pasado factura y el fin de semana desata viejos conflictos y promesas rotas. Sin embargo, al revelarse que la vida familiar de Aranas pende de un hilo, intentarán unirse para ayudar al último idealista del grupo.

