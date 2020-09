¿Qué tienen en común Cher y Maribel Guardia?

Cher y Maribel Guardia son dos mujeres con una amplia trayectoria en el cine, la televisión y la música.

Cada una ha logrado superar obstáculos en su carrera, pero sobre mantener una gran disciplina en su estilo de vida y alimentación.

La actriz estadounidense y la cantante mexicana son el claro ejemplo de la eterna juventud, que causa envidia entre un sector de mujeres, que suelen criticar pero también aplaudir lo bien que lucen a su edad y con un cuerpo que sigue provocando suspiros.

Ambas artistas, comparten una vida en la industria del entretenimiento, en el que incluso algunos seguidores mexicanos ya han hecho una combinación para nombrarlas: “MariCher Guardia”.

Muchos recuerdan la historia de Dorian Gray, del inmortal escritor irlandés Oscar Wilde, en el que las populares artistas son comparadas con este personaje de la literatura.

La obra pone de manifiesto que para la mayoría de los seres humanos, la belleza física es un elemento con un gran poder de seducción frente a la imposibilidad de anular el envejecimiento.

“¡Qué triste resulta! —murmuró Dorian Gray, los ojos todavía fijos en el retrato—. Me haré viejo, horrible, espantoso. Pero este cuadro siempre será joven. Nunca dejará atrás este día de junio… ¡Si fuese al revés! ¡Si yo me conservara siempre joven y el retrato envejeciera! Daría…, ¡daría cualquier cosa por eso! ¡Daría el alma!".

Y su deseo se cumplió, no envejecería jamás, el retrato lo haría por él.



Cosas en común

Pero Cher y Maribel Guardia van contra todas las leyes y normas para conservar su juventud, que son -únicamente- resultado de sus buenos hábitos, la genética y demás factores externos mantienen jóvenes a estas increíbles mujeres.

Las cantantes nacieron en el mes de mayo.

Cher: 20 de mayo de 1946 en Estados Unidos y tiene 74 años.

Maribel Guardia: 29 de mayo de 1959 y tiene 61 años.

Las dos actrices tuvieron hijos de sexo masculino: Cher (2) y Maribel Guardia (1).

Recetas para la eterna juventud

Maribel Guardia: "Limpiar mi rostro por las mañanas y noches y me coloco hielo, porque eso cierra los poros. Las cremas son muy importantes, yo uso pomadas antienvejecimiento desde los 30 años. Hago ejercicio pero no soy obsesiva", compartió la ex pareja de Joan Sebastian en una publicación.

Cher: "Tengo una genética que ayuda mucho, tanto los tratamientos de belleza y la yoga son indispensables. Hago ejercicio, no todos los días, pero sí para mantener todo en su lugar. El hielo es un gran aliado de belleza", reveló la cantante en un programa de Ellen DeGeneres.

