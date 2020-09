Guerreros 2020: Descubre si habrá una segunda temporada de este reality deportivo

View this post on Instagram

Los guerreros dejaron todo en el campo de batalla y aquí está el ranking de desempeño en la temporada, del lugar 25 al 38. ☝️ 25. @dadviann 26. @jennygarciaoficial 27. @silveriorocchi22 28. @anahiizali 29. @danielafainus 30. @brendazambranoc 31. Maripily 32. @reynalopezmx 33. @soyfercorona 34. @aurelie.oficial 35. @paulettegallardo.mx 36. @mongomezmx 37. @thailyamezcua 38. @22soypame #Guerreros2020 #YoSoyLeón #YoSoyCobra