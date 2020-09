Hija menor de Jenni Rivera presume sus curvas en traje de baño y falda con transparencias ideal para chicas talla plus

View this post on Instagram

Ahora todo cambio, le toca a ella…❤️ • BEAUTY BREAKDOWN * @summerfridays jet lag mask * @lauramercier rose oil * @rarebeauty foundation 200c * #rarebeauty concealer 190w * #lauramercier translucent powder * @benefitcosmetics hoola bronzer * @lauramercier strawberry blush EYES: * #alamarcosmetics Spanglish palette * @beauty.creations brave lashes (CODE: JENICKA for $$$ off) * #benefitcosmetics roller liner LIPS: * #rarebeauty transform velvet matte liptstick