Letizia brilla en un mini vestido en georgette de seda bordado en cristales y plata en su versión más sofisticada

La Reina Letizia de España Miami 2015 La Reina llevaba con un vestido años 20 en georgette de seda verde talco bordado en cristal y plata vieja, que combinó con un abrigo en seda lavada al tono, sandalias piel metal bronce y pochette bordada plata vieja Ténia un original peinado con ondas Traje de Letizia: * FELIPE VARELA abrigo / vestido y clutch * Sandalias CAROLINA HERRERA ———————————- The Queen was wearing a 20-year-old dress in green silk talc embroidered in glass and old silver, combined with a silk-washed silk coat, bronze metal leather sandals and old silver embroidered pochette She had an original hairstyle with waves Letizia's costume: * FELIPE VARELA coat / dress and clutch * CAROLINA HERRERA sandals