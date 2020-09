Angelique Boyer revela que su primer casting fue para “Esmeralda” y cuenta por qué no quedó

Angelique Boyer es la protagonista de telenovelas del momento. Con gran talento, belleza y profesionalismo, la estrella se ha ganado el cariño del público y el título de la reina de los melodramas; sin embargo, el camino de esta actriz para llegar a donde está comenzó a los ocho años de edad, cuando hizo su primer casting para dar vida a versión infantil de ‘Esmeralda’ en la producción homónima de 1997.

Aunque Angelique no se quedó con el papel, la joven continuaría alimentando su pasión en casa jugando a imitar a Leticia Calderón en la exitosa novela. Ahora, más de 20 años después y por las vueltas que da la vida, la intérprete cumple un sueño al trabajar codo a codo con su ídolo en Imperio de mentiras, pero atesora en su memoria esa primera prueba que hizo en su niñez.

Angelique Boyer recuerda cómo fue su casting para Esmeralda

En una reciente entrevista a TVyNovelas para hablar sobre su protagónico en Imperio de mentiras, la nacida en Francia recordó cómo había sido la primera prueba que hizo como actriz para la televisora de San Ángel e incluso reflexionó sobre el por qué no quedó fichada para la producción.

“Desde que yo veía Esmeralda yo jugaba a ser actriz, y fíjate, mi primera audición en Televisa fue para hacer a 'Esmeralda' de niña, entonces por eso para mí es muy importante estar en este proyecto con Leticia Calderón”, confesó sobre la telenovela en la que da vida a ‘Elisa Cantú’, una de las hijas del rol de la primera actriz.

Aunque ahora es una de las actrices más famosas, Boyer destacó que su audición para la versión infantil del protagónico de Calderón en Esmeralda no fue la mejor por varios motivos pero finalmente agradece no haber comenzado a trabajar a tan corta edad.

“Yo creo que no hice un buen casting, la leche estaba echada a perder, literal. Siento que hice muchas muecas, por eso no quedé. O tal vez no entendí la indicación del director. Estaba muy chiquita, tenía ocho años, y bueno, también agradezco no haber trabajado a esa edad, pero tengo el recuerdo de cómo entré a Televisa con mi papá ese día, era la primera vez que iba y estaba impactada con esos foros tan inmensos”, rememoró.

“Luego vi Esmeralda en la televisión y para mí es un sueño tener a su protagonista como mi mamá, es que hay mucha conexión y a mí me despierta muchas cosas”, concluyó.

La eterna ‘Teresa Chávez’ además confesó que trabajar junto a Calderón y Susana González ha sido todo un privilegio y está “absorbiendo” todo lo que pueda aprender de estas actrices que admira.

“Estoy absorbiendo, yo estoy como una esponja absorbiendo la experiencia que me puedan brindar mis compañeras. Fue una grata sorpresa encontrarme una primera actriz como Lety Calderón que además es tan bondadosa en el set (…). Desde el casting hubo una gran conexión. Es alguien con quien yo soñé queriendo ser actriz”, dijo sobre Calderón.

En cuanto a González, develó al medio: “Y con Susana, vaya sorpresa que me he llevado. ¡Qué pedazo de actriz es! Yo trabajé con ella de cerquita en el reality Bailando por la boda de mis sueños, pero realmente nunca habíamos compartido escena. Es una mujer que tienen tanto que contar en sus ojos que me hace llorar, me hace reír, es una delicia”.

El público puede disfrutar del gran talento de Angelique Boyer, Leticia Calderón y Susana González en Imperio de mentiras, una adaptación del drama turco Dinero sucio y amor, que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

