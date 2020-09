Camila Ibarra rompe estigmas sobre la salud mental con la serie Mediocre

Hablar de la salud mental de una forma realista, pero a la vez sin etiquetas ni juicios, fue un motor para que la actriz y escritora Camila Ibarra creara la nueva serie Mediocre, luego de pasar hace unos años por uno de los momentos más oscuros en su vida.

En esta nueva producción, la escritora de series como El Club, Capadocia y Las Aparicio, presenta un retrato generacional sin filtros, crudo pero a la vez sensible, con el que no sólo desea divertir al espectador, sino también poner atención en uno de los temas con poco eco en la televisión: la salud mental.

“No sé hacer otra cosa en mi vida que hablar con total verdad. Mediocre es una serie que es autoficción basada en un momento de mi vida bastante oscuro. Creo que la única manera de pedir ayuda y procesarlo fue haciendo esto de la mano de mis amigos y seres muy cercanos a casa. Hay escenas que son muy reales y otras que no tanto, pero que requería de un grupo de personas que amo, admiro y confío, que me hiciera sentir apapachada para contar esta gran historia”, destacó Ibarra en una entrevista con Publimetro.

La actriz, protagonista de esta historia en la realidad y la ficción, detalló que deseaba ver algo así en la televisión, pues considera puede ser una herramienta para pedir ayuda cuando se viven momentos de angustia, ansiedad y depresión.

“Yo no puedo hacer contenido que no puedo ver, y Mediocre es algo que quería ver en ese momento y que quería ver en tv. La hicimos hace cuatro años pero el ejercicio de hablar en voz alta de lo que me estaba pasando fue muy importante para pedir ayuda”, dijo.

Aunque la historia en principio se centra en Natalia, personaje que interpreta Ibarra, en el elenco destacan figuras del entretenimiento juvenil como Jorge Caballero, Emilio Cuaik, Tatiana del Real, Zua García y Greta Cervantes, que darán vida a seres complejos, con algún tipo de crisis.

“Se trata de una historia de muchos personajes en crisis. Llama mucho la atención la historia de Natalia, porque es la de las consecuencias más severas y más evidentes como el intento de suicidio, pero todos los demás personajes están pasando por un tipo de crisis. Se muestra ese momento de la vida en el que tú pensabas que lo ibas a tener todo junto e ibas a saber exactamente qué quieres hacer y no tienes ni idea de por dónde te quieres ir”, dijo la actriz.

Sin embargo, Camila aclaró que no se trata de una “glorificación al suicidio, no es una glorificación a la adicción, la intención es conectar con alguien. Me importa hablar de la salud mental. Fue algo que discutimos mucho en el salón con las escritoras, la salud mental de cada personaje, que comúnmente no se deja ver en pantalla. Creímos que era conveniente que sí se viera y que todo mundo hable de eso, que note que en casa se viven momentos aterradores, que hay muchas cosas difíciles por las que pasamos. Esta serie pretende hacer un poco de compañía en este mundo”, finalizó.

Mediocre se estrena el miércoles 23 de septiembre a las 8:00 pm por MTV y las páginas oficiales de @MTVLA en YouTube y Facebook.

Personajes

Natalia (Camila Ibarra)

Natalia se enfrenta por primera vez a la depresión y al terror que le provoca la llegada de la vida adulta. La presión de ser la hija perfecta para sus padres exigentes y ausentes es cada vez mayor. Y su estilo de vida despreocupado y de excesos que llevaba en la adolescencia, se le sale de control. Es popular, inteligente y líder por naturaleza, pero vive borracha y sus amigos no la soportan.



Inés (Zua Grecia)

Inés es el alma de la fiesta. Siempre se la pasa bien y tiene una sonrisa para todo. Proviene de una familia de dinero, y después de ser expulsada de varias escuelas, termina estudiando con Natalia, Fernanda, Diego. Le gustan los hombres mayores, pero encontró su punto débil en Natalia, sus sentimientos hacia ella la confunden.

Diego (Jorge Caballero)

Diego es hermano de Natalia. Es inseguro y está constantemente en búsqueda de aprobación de los demás. Lleva años de noviazgo con Paula, aguantando de aguantar abusos e infidelidades con tal de que Paula no termine con él. Es bueno, ingenuo y con un gran corazón, pero la mayoría de las veces, la gente se aprovecha de él.

Paula (Greta Cervantes)

Novia de Diego. Cree que todo el mundo gira en torno a ella. Tiene un canal de YouTube y vive por los likes, pero a veces cuenta más chismes de sus amigos que recomendaciones de maquillaje. Es honesta, directa y manipuladora y consentida.

Teodoro (Emilio Cuaik)

Teodoro es un joven enfermero. Conoce a Natalia cuando ella ingresa al hospital por intento de suicidio. Hacen click y se convierten en amigos y confidentes.

Fernanda (Tatiana del Real)

Roomate y mejor amiga de Natalia. Fernanda es la amiga madura y regañona que diario le señala a Natalia sus defectos y reprocha su estilo de vida desenfrenado.

