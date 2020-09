Friends hacen suyas las redes sociales en su aniversario

Este 22 de septiembre se cumplen 26 años del estreno de Friends, una de las series más icónicas de los 90 y a dia de hoy la Siticom más vista, que cuenta la historia de peculiares personajes como Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.



En 1994 la cadena de televisión NBC emitió el primer capítulo de la comedia Friends, las andanzas de un grupo de jóvenes amigos que residen en Nueva York, se convirtió en un éxito global.

El último capítulo de la serie se emitió en mayo de 2004

La sera se ha mantenido en la conciencia pública. Y luego ganó una nueva popularidad con una generación más joven de fanáticos debido a la transmisión.

Te invitamos a consultar:

Conoce los audífonos que recomiendan 10 productores ganadores de premios Grammy Liberty 2 Pro combina sonido de alta definición, una conectividad eficiente, comodidad superior y autonomía por horas

Friends cumple 26 años y por eso queremos recordar los mejores momentos de Rachel y Ross.

Beso de Ross y Rachel en Central Perk

Rachel le dice a Ross lo que siente por él. Mientras él que está loco por ella desde hace años, dice ser feliz con Julie, con quien comienza a salir en su viaje a China. Sin embargo, tras irse de la cafetería enojado, regresa y se asoma por el cristal de la puerta, en ese momento Rachel llora destrozada. Cuando ella lo ve, se produce un intenso cruce de miradas y, tras abrirle la puerta, se dan su primer beso.

El video del baile de graduación

Los padres de Mónica llevan al departamento de su hija unas cajas cargadas con objetos personales, entre ellos el video de su baile de graduación. Los seis amigos se ponen a verla, a pesar de la insistencia de Ross de no hacerlo. En ella se ve cómo se preparaban Rachel y Mónica para la fiesta. El acompañante de Green se tarda y ella llora, lo que lleva a Ross a ponerse un traje, para ser él quien la lleve al baile. Sin embargo, llega el acompañante de Rachel. Tras ver el video, La Rachel actual le da un tierno beso a Ross.

Ross se equivoca de nombre en su boda

Tras su divorcio con Carol, Ross va a casarse por segunda vez. A la boda no iban a asistir ni Phoebe porque estaba embarazada, ni Rachel porque no le parecía apropiado. Sin embargo, al final decide volar a Londres para expresarle a Ross sus sentimientos antes de que se case con Emily. Cuando llega allí, Rachel decide no estropearlo y simplemente le felicita por su matrimonio. Sin embargo, su presencia parece desconcentrar a Ross, quien dice el nombre de Rachel en lugar del de Emily ante la mirada atónita de todos los asistentes.

Ross y Rachel cantan y bailan a Emma

Ross consigue hacer reír a su hija, Emma, con la canción ‘Baby Got Back’. Cuando Rachel se entera, se enfurece por cantarle al bebé un tema con una letra tan inapropiada. Sin embargo, viendo que es incapaz de hacerla reír con las típicas canciones para niños, decide cantarle esa canción. Al final, en un divertido espectáculo, Ross y Rachel realizan un dúo para animar a su bebé.

Reencuentro de elenco de ‘Friends’ impacta en los Emmy Awards 2020 Los actores Courteney Cox, Lisa Kudrow, así como Jason Bateman (Marty Byrde) impactaron al aparece juntos en plena entrega de premios

Rachel se baja del avión y vuelve con Ross

Tras intentar sin éxito que Rachel no se fuera a París, Ross regresa triste a su departamento. Encienda la contestadora y encuentra un mensaje de Rachel en el que le dice que lo quiere e intenta que la dejen bajar del avión. La llamada se termina y se queda sin saber si Rachel consiguió bajar. Hasta que escucha detrás de él un “He bajado del avión”. Después se dan un apasionado beso.







Publicidad







Mueven las redes sociales

hoy hace 26 años del primer capítulo de la serie que me ha salvado la mente y el humor en muchas épocas de mi vida y de la que me declaro fan incondicional I'll be there for you ❤️#Friends pic.twitter.com/7UvELUeNmc — SUSANA (@susiuristantum) September 22, 2020

#Friends Hoy Friends cumple 26 años. Aunque los años pasen Friends sigue siendo la MEJOR SERIE DE COMEDIA del planeta. pic.twitter.com/dQB0rSr8f3 — Valery 🧟 (@Vaaleery001) September 22, 2020

Hace 26 años que sonó por primera vez “I’ll Be There For You”#Friends pic.twitter.com/8a0nRCnqIV — Alejandro Shepherd  (@its28alexll) September 22, 2020

26 años de aquel día en que Rachel deja a Barry en el altar. #Friends #Friends26 pic.twitter.com/1RDzYugMl8 — Lucía Gutierrez (@Confettiarg) September 22, 2020

#Friends Hoy se cumplen 26 años del estreno de la mejor serie de la historia. Amo esta serie. pic.twitter.com/SSmO7Re64f — Mundo con aventuras (@mundoyaventuras) September 22, 2020

Hoy es el 26 aniversario de #Friends Mi hermano me la enseñó cuando era pequeña y todavía no me canso de verla 😍 Siempre será de las mejores series de la historia. pic.twitter.com/TwF6TNL9ji — Aran 🌙 (@Arannluna) September 22, 2020

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: