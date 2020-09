Jacky Bracamontes revela engaño de Valentino Lanús con Camila Sodi

Este lunes los actores Camila Sodi e Iván Sánchez confirmaron su relación amorosa en las paradisíacas playas de Ibiza, en España, no obstante, usuarios de redes sociales recordaron la ocasión en que la guapa protagonista de la telenovela Rubí fue relacionada con Valentino Lanús.

Fue en 2017 cuando la también actriz y conductora Jacqueline Bracamontes confesó en su libro La pasarela de mi vida las repetidas infidelidades del que fue su pareja por muchos años, Valentino Lanús, y que fue el mismo actor el que confesó su comportamiento y se arrodilló ante ella para ofrecerle disculpas, pero de pretexto aseguró que “es porque es hombre”.

"Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos instinto, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos”.

El mismo Lanús reaccionó a lo publicado por Jacky, y aunque al principio dudó en dar su autorización a la actriz para dar su nombre en el texto, lo hizo por el amor y cariño que aún le guarda, y así lo explicó:

"Al principio dudé en darle la autorización pero después pensé: ‘si es para el bienestar de su familia y quiere explicarles a sus nietas quién era Jacky, ¿cómo no la voy a apoyar?”.

Aunque Jacqueline no reveló los nombres de las mujeres con los que Valentino le había sido infiel, solamente dijo que se trataba de una actriz con la que el protagonista de telenovelas coincidió en una producción. Pero rápidamente surgió el rumor de que fue Camila Sodi quien vivió una aventura con el galán cuando ambos trabajaron en la telenovela Inocente de Ti.

