Litzy producirá su propio show streaming en noviembre

Litzy se encuentra en plena promoción de su nueva serie titulada Manuel de galanes que se estrena este 24 de septiembre por Claro Video y durante la entrevista con Publimetro compartió una primicia de su faceta como cantante.

“Te voy a dar una primicia, no se lo he dicho a nadie, nadie, nadie [risas]. Estoy desde Miami produciendo un show, mi primer concierto sola después de 16 años y después del 90's Pop Tour, donde tuve la oportunidad de interpretar tres canciones mías y los demás eran featuring de los otros artistas”, dijo Litzy.

La cantante decidió emprender su propio camino en la música, para interpretar sus canciones.

“La gente me decía todo el tiempo:'Litzy regresa a cantar', 'Queremos tal canción', 'Por qué no las metes en el 90's Pop Tour', lo cual era muy complicado porque éramos muchos artistas y todos tenían grandes hits. Yo tenía canciones que la gente quería escuchar, pero a lo mejor no fueron más grandes que las canciones de Fey u OV7 y a esas se les daba prioridad; además era un show muy largo, entonces incluir canciones mías lo iba a alargar”.

La actriz dejó atrás sus miedos para darle continuidad a su carrera musical.

“Me dije: 'Yo tengo que hacer algo, no puedo seguir sin no cantar'. Mi angustia hace unos años era pensar que no tenía manager o disquera, porque yo estoy hecha a la antigua cuando había disqueras, presupuestos grandísimos, cuando te mandaban a España a grabar disco por dos meses, era otro estilo. Pensaba que no podía regresar a la música de ninguna manera, pero cuando pasa le tiempo y después de un año del 90's Pop Tour que ya no estoy en el concierto y ya terminó la gira dije: 'Yo tengo que volver a cantar', es un sueño que es mío, que Dios me dio un don y hay que usarlo porque si no es pecado”.

Agregó, "no importa si salgo y me escucha poca gente, no importa, el chiste es llenar mi alma y sentirme feliz cantando. Darle a la gente que me quiere escuchar algo bonito que está en mi interior, para que me conozcan un poco más".

Primer streaming en noviembre

Litzy adelantó sobre su próxima visita a México.

"Me decidí armar un show y a producir, porque ahorita voy a México el 30 de septiembre porque voy a grabar la segunda temporada de una serie que estoy haciendo, no te puedo contar mucho, pero es para Netflix, es una producción padrísisma y quiero aprovechar para cantar".

La cantante añadió, "estoy produciendo el concierto streaming en noviembre, porque llego a México para todos los ensayos con los músicos, renovando las canciones viejas y temas nuevos. Habrá invitadas especiales, dos mujeres. Estoy contenta y emocionada, porque estoy haciéndola sola e independiente. Mi intención es sacar temas en Spotify cada dos meses, es algo que me llena el espíritu".

