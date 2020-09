Óscar Schwebel agradece a Julissa prepararlos para 'volar más alto'

Óscar Schwebel vive el aislamiento social desde su casa en California, que presentó un rebrote de Covid-19, lo que le impidió estar presente en el primer streaming que hizo OV7, el pasado 13 de septiembre en la Ciudad de México.

“Nos estamos adaptando también nosotros, fue la primera vez que hicimos un streaming y un unplugged. Tuve un problema, porque las autoridades sanitarias en Estados Unidos me dijeron: 'Si sales del país ya no puedes entrar'; ahorita está complicada la cosa en California, por el rebrote y están muy estrictos. No pude viajar a la Ciudad de México y tuve que hacer mi participación desde un estudio en Los Ángeles. Iremos aprendiendo, así que entre más streaming hagamos más cosas vamos ir mejorando. La gira ya está anunciada para arrancar los conciertos de febrero. Nos encomendamos para que así suceda, para cantar más fuerte que nunca”, dijo Óscar Schwebel.

Mientras eso sucede, el cantante está listo para actuar en la puesta virtual de Artistas en incógnito, que reúne a 5 actores y 5 actrices, quienes escribieron un monólogo sobre la pandemia para luego intercambiarlo en incógnito.

En el proyecto están Angélica Vale, Artús Chavez, Paola Gómez, Dalilah Polanco, Ignacio Riva Palacio, Natalia Saltiel, Gina Castellanos, Óscar Schwebel, Gustavo Egelhaaf y Mauricio Martínez.

“Cuando nos platicaron de la dinámica Omar Rodríguez, Francisco Escárcega, Ramsés López y Julio Berthely, no entendíamos a ciencia cierta de qué se trataba, porque eran muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Conforme nos fuimos adentrando, vimos que era una forma de salir de nuestra zona de confort, de hacer algo afuera del cajón. Mi esposa y yo le entramos, porque es un ejercicio creativo que no nada mas tiene que ver con la parte histriónica, sino que es la primera vez que escribimos un guión, en este caso un monólogo para teatro”.

La obra virtual mostrará a los y las artistas en sus procesos creativos. Seremos testigos de qué sienten al escribir, crear, grabar y vivir un proceso divertido y catártico. Todo en medio del juego del misterio de no saber con quién están haciendo equipo para crear una historia. El público podrá ser testigo de ese lado que pocas veces conocemos de los y las artistas.

“Por ejemplo, a Angélica Vale estamos acostumbrados a verla en este universo de la comedia, pero que tal si le toca hacer un monólogo súper dramático e interesante, así que verán otras facetas; además nos autodirigimos”.

En Artistas en incógnito, todos jugarán con las mismas reglas, contarán con el mismo tempo para crear y utilizarán el mismo recurso: la imaginación. Las palabras claves de este proyecto son: colectivo, talento, diversión e intriga.

Libro y serie

Óscar Schwebel se integró a un grupo de escritores para desarrollar contenidos en su faceta como escritor.

“Actualmente estoy escribiendo un libro de ciencia ficción, que primero Dios verá la luz el año que entra, pero nunca había escrito un monólogo para teatro. Desde chamaco escribo, no es algo como que lo he gritado a los cuatro vientos, sino que siempre ha sido un ejercicio sumamente personal. Tenía guardado una cosa de ciencia ficción que tengo muchos años trabajándolo, de pronto se me ocurre enseñárselo a un editor y le gustó. Escribir es como mi terapia”.

Agregó, “ahorita estoy con un grupo de escritores y junto a mi esposa Gina Castellanos desarrollando una serie de televisión que también saldré el año que entra. La serie está en el estira y afloja para ver dónde la venden. Hay dos plataformas grandes que están interesadas, se iba a estrenar a finales del año pero tuvo que moverse”.

OV7

El también bailarín reveló que incursiona en otras ramas del arte, para cuando se termine el proyecto de OV7.

“Algún día se acabará el grupo donde estoy, el día que eso suceda, yo creo que me voy a dedicar a escribir, eso es lo que continuaré haciendo en el ámbito artístico.

Julissa y su formación artística

“Me siento afortunado que de manera orgánica, como si fuera un árbol con diferentes ramas se desarrolle mi carrera. Ahorita es la música, quizá después la escritura y la actuación; al final del día los que nos dedicamos a ésto somos entidades creativas. Desde niños, gracias a la señora Julissa nos prepararon en diferentes ámbitos cuando eramos niños, no nada más para cantar y bailar. Nos inculcó desde chamacos a buscar nuevas posibilidades, eso lo tenemos en el ADN. Muchos tenemos hobbies dentro de lo mismo que hacemos que permanecen desconocidos hasta que hablamos de ellos", finalizó Óscar Schwebel.

¿Cuándo y dónde verla?

La transmisión será este miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas. Los boletos para el show en www.ticketmania.mx, con un costo de 120 pesos.

