Altair Jarabo: 'Mi vida sentimental siempre ha sido mi coco'

Altair Jarabo está lista para estrenar la serie Manuel para galanes este 24 de septiembre en México.

La actriz mexicana llegará con su papel de Angie a la plataforma de Claro Video, para mostrar esa parte de amor y los galanes con mucho humor.

"Creo que si hay manuales, reglas y sus excepciones, ni los hombres y las mujeres, somos tan predecibles de pensar que todo va a causar el mismo efecto en las personas. Creo que siempre la empatía y pensar en no solo lo que estás recibiendo en términos de atención, amor, consideraciones, sino que recapacitar en lo que tu das, aportas y puedes apapachar si encuentras una inseguridad, eso no tiene falla".

Agregó, "hay que ser sensible a los sueños ajenos de la personas que tenemos enfrente, no solo de amor y romance, sino de amistad como dicen, no solo es conquistar en el tema de amor, sino hacer una conexión real, eso siempre es un buen aliado".

Mal de amores

Altair Jarabo confesó cómo es su vida romántica, que está muy lejos de lo que imagina la gente y sus seguidores.

"Me encantaría decirte que tengo la vida sentimental resuelta, que ya encontró dónde, cómo y con quién… pero no [risas]. Mi vida sentimental siempre ha sido mi coco, pero me ha llenado de noches sin dormir, preguntándome por dónde van las cosas que me emocionan y hacen sentir viva".

La actriz compartió, "no creo tener un patrón, la verdad, pero sí reconozco que un hombre no me gana por guapo. Esas veces que me siento viva y enamorada no ha sido por los bonitillos, ni por los así de naricita (respingada)… ¡No! Me ha cautivado un hombre por cosas más profundas, yo no pierdo por los guapos se los garantizó.

Me ganan cosas más profundas y la persona que me convierto con ellos. Mi vida está lejos de estar resuelta".

Redes sociales

La actriz de cine y televisión señaló que la vida entre los seres humanos se ha vuelto complicada.

"Es más fácil mandar Emojis o mensaje que levantar el teléfono y decirle a alguien vamos a vernos. Estamos perdiendo mucha capacidad (…) Creo que estamos recibiendo más información de la que podemos y debemos manejar en las redes sociales. Sacamos conclusiones muy rápidas y no es así. Me gusta pensar que los seres humanos somos muchos más complejos que lo que pensamos y que estamos mostrando, nunca somos esa persona tan simple".

