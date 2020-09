Angelique Boyer revela que su papá debutará como actor en "Imperio de mentiras"

View this post on Instagram

Feliz Día del padre @boyer4252 ese día estábamos en #reynoaventura seguramente en mi cumpleaños por la lluvia que nos empapo ese día, tenía frío pero recuerdo lo bien que la pasamos! Gracias por siempre papá, disfruto mucho hacer cosas contigo, conocerte más y agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Te amo con todo mi ❤️ • A todos los papacitos feliz día, mi hermano @nonophot gracias por regalarme esos sobrinos hermosos y la dicha de verte ser papa ✌🏽💗💗 a mi amor @sebastianrulli por ser un padre maravilloso de 😃 Santi 👨‍👦y por supuesto también @oscarrulli @chiringuitoelmadero & #JavierSosa por ser tan amorosos conmigo siempre! Los ❤️ 🥰💋💋💋 #diadelpadre