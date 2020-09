Ex de Sebastián Yatra, Tini Stoessel, envía mensaje ¿a Danna Paola?

La cantante argentina Tini Stoessel generó revuelo en Twitter al publicar un mensaje que sus seguidores interpretaron como una declaración de guerra contra su colega Danna Paola.

“Ahora ya entiendo su mala fama… pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”, escribió la intérprete, ex novia del colombiano Sebastián Yatra.

ahora ya entiendo su mala fama..pero el q la hace tarde o temprano la paga #Duele — TINI (@TiniStoessel) September 23, 2020

Lo que abrió un debate entre los usuarios de redes pues interpretaron que el mensaje estaría dedicado a la intérprete de Mala fama, quien fue señalada como la tercera en discordia en su separación con Yatra.

“Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa por la mañana.. Lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan", escribió Stoessel en otro de los mensajes.

Al ver la polémica que se generó en la red, la también actriz aclaró que estaba haciendo referencia a su nueva canción, Duele, que fue escrita y grabada hace más de un año y medio.

“Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla, (faltan) solo dos días”, explicó sobre el nuevo tema que tiene una fusión de tango muy interesante.

#Duele esta escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de q por fin puedan conocerla 🥀☁️ solo dos dias ❤️ — TINI (@TiniStoessel) September 23, 2020

Hace unos meses, Danna Paola fue señalada como la tercera en discordia entre Yatra y Stoessel. Los rumores surgieron por sus interacciones en redes sociales y la química que mostraron cuando trabajaron juntos. Más tarde, Tini y Sebastián anunciaron su separación: “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina”.

