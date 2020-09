José Ron confirma que no protagonizará "¿Qué le pasa a mi familia?" junto a Ariadne Díaz

Tras confirmar que ya no era parte del talento exclusivo de Televisa, el actor José Ron sorprendió nuevamente al aseverar que no protagonizará ¿Qué le pasa a mi familia?, la próxima telenovela de Juan Osorio para la televisora de San Ángel que marca el regreso a la pantalla chica de Ariadne Díaz.

José Ron dejó de ser exclusivo de Televisa tras 15 años de trabajo en la empresa El actor gozaba de exclusividad desde hace diez años.

A través de sus historias en Instagram, el intérprete de 39 años terminó este martes 22 de septiembre con la incertidumbre alrededor del tema al declarar que efectivamente rechazó el papel principal en el melodrama y, por ende, no participará en el proyecto como la producción lo había informado días antes.

“No, no voy a estar. No voy a hacer la novela con Juan”, afirmó al responder en un video a una pregunta de sus seguidores al respecto. “Él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Sí, hablamos. Tiene un proyecto maravilloso, un personaje también muy bonito, pero no, no voy a estar así que no crean todo lo que sale y todo lo que dicen”, exhortó.

El galán de Te doy la vida y el remake de Rubí detalló que sí hubo conversaciones para que aceptara el rol que la producción le proponía, pero finalmente decidió no sumarse aunque dijo sentirse agradecido con el afamado productor de novelas como Mi marido tiene más familia por su confianza y generosidad.

“Sí hubo un acercamiento, sí hubo una plática, estoy muy agradecido con él por su confianza, por tomarme en cuenta pero no voy a estar ahí en ese proyecto y veremos qué viene más adelante. También le deseo a Juan todo el éxito del mundo y sé que le va a ir muy bien”, expresó, zanjando así el tema.

Recordemos que poco después de anunciarse que Díaz volvería a la televisión con este teledrama tras dos años de ausencia, la televisora confirmó que Ron, con quien la actriz protagonizó La mujer del vendaval (2012) y mantuvo un romance, sería su pareja en la ficción.

No obstante, poco después el tapatío aseveró que no había “nada confirmado” al respecto, generando confusión al respecto. En días recientes, Osorio nuevamente reafirmó a Ron como protagonista, pero el actor dejó claro con sus últimas afirmaciones que definitivamente no participará en esta telenovela.

De haber aceptado el rol principal en el drama comedia, José habría encarnado a ‘Leonardo Iturbide’, el director de una importante empresa de moda y calzado de México. Mientras, Díaz será ‘Regina Rueda’, la asistente ejecutiva de este empresario.

José Ron descarta que su negativa a ¿Qué le pasa a mi familia? se deba a Ariadne Díaz

Aunque no desveló las razones para descartar el papel de ‘Leonardo’ en ¿Qué le pasa a mi familia?, José Ron sí dejó claro que su decisión no tenía nada que ver con el hecho de que su expareja sea la protagonista.

“Por supuesto que no, todo lo contrario", sentenció al respecto. "Me encantaba la idea, Juan lo sabe, Ari sabe que si se daba todo chido, volver a estar otra vez juntos trabajando iba a ser también muy lindo”, sostuvo.

La telenovela, que ahora está en busca de un galán para Ariadne Díaz, arrancará sus grabaciones el próximo mes de noviembre en México para salir al aire a inicios de 2021 en el horario de las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

Además de la pareja de Marcus Ornellas, Diana Bracho, María Sorté, Rafael Inclán, Elizabeth Álvarez, Julián Gil, Emilio Osorio y Karol Sevilla son algunos de los actores que conforman el elenco de ¿Qué le pasa a mi familia?

