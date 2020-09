Kunno, el polémico tiktoker, vuelve a las redes sociales y es recibido con burlas

Luego de que, envuelto en lágrimas, anunciara su salida de las redes sociales para poder sanar su mente, Kunno volvió a lo grande, a tan solo cuatro días de su pausa, una muy corta por lo que podemos ver.

Kunno rompe en llanto y cierra sus redes sociales luego de ser destrozado por las críticas El tiktoker entró en una polémica por enviar saludos personales

Con una publicación en su cuenta Instagram, el tiktoker mexicano escribió "Renací. Aunque fue poco tiempo para mi fue suficiente. Conecte conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad. Me desvíe. Me equivoqué. Y aunque se que no muchos me perdonaran ni que estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucione. Gracias por su incondicional amor y apoyo en todo".

Kunno no tuvo la mejor vuelta a las redes sociales

Si bien algunos de sus seguidores celebraron su vuelta, la mayoría de los comentarios fueron burlas y críticas de quienes lo consideran un falso.

Le escribieron burlas como "que rápido sanaste falto decir que te volviste cristiano", "Jajjaja su desaparición duro menos que mis relaciones" y "Si te funcionó eso de hacerte la vistima", además de llenar los comentarios con emojis de payaso.

No solo en Instagram volvió Kunno, su cuenta TikTok, donde acumula 14 millones de seguidores, también fue actualizada con un video donde hace lipsync de la canción Te llevo tatuado y hace alarde de su fabuloso maquillaje.

