Simplemente espectacular luce Letizia en un vestido midi gris con estampado de brocados lleno de cristales

View this post on Instagram

11 March 2020 Queen Letizia of Spain is pictured as she arrives for lunch with President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron of France at the Élysée Presidential Palace in Paris, France. #QueenLetiziaofSpain #LetiziaOrtiz #LetiziaOrtizRocasolano #QueenLetizia #QueenofSpain #TheQueenofSpain #HMTheQueenofSpain #HerMajestyTheQueenofSpain #HMQueenLetizia #HerMajestyQueenLetizia #LaReinaLetizia #ReinaLetizia #LaReinaLetiziadeEspaña #ReinaLetiziadeEspaña