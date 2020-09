Luis Miguel y Michael Jackson unen sus voces en una versión inédita de “Sonríe”

Los fanáticos del cantante Luis Miguel han quedado fascinados luego de escuchar un tema suyo por primera vez junto al más grande intérprete estadounidense Michael Jackson.

La canción “Sonríe” fusiona las voces de estos dos artistas consagrados en una versión suave de balada, acompañada por violines y piano. Aunque para El Sol de México esta grabación hubiese sido su más grande sueño hecho realidad, se trata de un video-montaje que hizo un youtuber.

El usuario arnicandscram usó la adaptación instrumental que Michael grabó en 1998 en el álbum “HIStory: Past, Present and Future”. Asimismo, buscó la versión que Luis Miguel incluyó en el disco “Navidades” publicado en 2006.

Gracias a la tecnología, este fiel seguidor logró juntar ambas voces sin que siquiera se note algún tipo de edición. Para el ídolo mexicano resultó tan agradable este video que lo compartió a través de sus redes sociales con sus seguidores, quienes no hicieron más que quedar fascinados.

El sueño de Luis Miguel de conocer a Michael Jackson

El astro latinoamericano siempre ha revelado su admiración a dos grandes de la música como lo fueron Elvys Presley y Michael Jackson. Fue su padre, Don Luisito Rey, quien forjó esta idolatría en su hijo.

Desde 1987, buscaron alguna colaboración con el rey del pop, pero lamentablemente nunca fue posible. Tal era la admiración que Luis Miguel decidió grabar “Será que no me amas” en 1990, el cual era un cover en español del tema “Blame it On the Boogie”, de la banda “The Jackson Five”.

Tras la muerte del intérprete de Thriller, quedó el mal sabor de no haber podido realizar su sueño. Es por ello que el artista resultó gratamente sorprendido por este inédito montaje.

“Impresionante y maravilloso sonido”, “Cumpliste tu sueño!!! Sonríe!!”, “Me colma el corazón de amor”, “Wow, no dejas de ser el mejor y con los mejores”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, muchos de los cuales creyeron que ciertamente fue una grabación real entre ambos artistas.

