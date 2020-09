Salma Hayek impresiona al mostrar sus canas en una foto sin una gota de maquillaje

View this post on Instagram

I'm teaming up with @votolatino #EnLaLucha. We're voting for our lives this year, and we need EVERYONE. Today is #NationalVoterRegistrationDay , so register to vote by going to my stories and swiping up! Get your family on board, and get out the vote!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Estoy formando equipo con @votolatino #EnLaLucha. Este año votaremos por nuestras vidas y necesitamos a TODOS. Hoy es el #NationalVoterRegistrationDay, ¡así que regístrese para votar yendo a mis historias y deslizando hacia arriba! ¡Haga que su familia se una y salga a votar!