Ana Bárbara impresiona con mini vestido de lentejuelas, medias de malla y botas

🚨ESTA NOCHE🚨Comienza la #NuevaTemporada 😱😀 ¿Estás listo? ❤️👏🏼 . . Lunes a Viernes 8p/7c por @canalestrellatv ❤️😎 . . #TTMT #TengoTalentoMuchoTalento #EstrellaTV #LuisCoronel #DonCheto #Chiquis #AnaBarbara #PepeGarza