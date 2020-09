Anahí confiesa que productor de televisión causó sus problemas de anorexia

Como en pocas ocasiones lo ha hecho, la cantante y actriz Anahí reveló algunos detalles de su pasado durante una plática con el conferencista Daniel Habif.

La artista de 37 años confesó cómo un desafortunado comentario sobre su silueta por parte de un productor de televisión la marcó de por vida y dio origen a su anorexia.

"Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice: 'Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita"", mencionó la artista.

Y siguió: "Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil… Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario. Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte", detalló.

La actriz también habló acerca de la soledad que vivió durante la etapa más exitosa de su carrera como integrante de RBD e, incluso, reveló que se arrepintió de protagonizar la telenovela Dos hogares.

“Me sentía muy sola. Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola. Después como que crecí, maduré, conecté con Dios muy, muy fuerte, como nunca en mi vida, y en este momento no sabes lo que amo estar sola", agregó.

Durante la plática, Anahí reconoció que protagonizar su última telenovela, Dos hogares, no fue la mejor decisión. "No es culpa del productor, ni de la empresa, ni de nadie. Yo creo que todos nos arrepentimos. Yo a Emilio Larrosa lo amo y lo adoro, hice cosas con él increíbles, pero algo pasó muy raro. A mí la historia nunca me llegó a encantar.

“Creo que tal vez lo hice también por Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100. Tengo que darle gracias a Dios porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón".

La intérprete no quiso hablar sobre los próximos planes de RBD, sin embargo, aseguró que pronto darán algunas noticias.

"En los próximos días les vamos a decir exactamente qué, pero estamos queriendo aterrizar algo especial", anunció. "Yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, pero sería la primera vez en estos 11, casi 12 años, que hay la posibilidad de algo, que estamos todos queriendo hacer algo", reconoció.

