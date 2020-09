Anel Noreña demandará a Alejandra Ávalos por dichos sobre José José

Luego de que Alejandra Ávalos diera a conocer detalles acerca de José José, de Sarita Sosa y del supuesto hijo del Príncipe de la Canción, Manuel José, su primer esposa Anel dio a conocer que ha interpuesto una demanda en contra de Ávalos.

Te puede interesar

Niurka arremete contra Montserrat Oliver por correrla de su programa La bailarina y actriz insultó a la conductora del programa Montse & Joe

Ávalos declaró la semana pasada que el cantante colombiano si era hijo de José José, pues los genes entre ambos eran igualitos: "Manuel José no tenía que decirme que era su hijo, yo lo descubrí porque sus genes son exactamente iguales a los del padre".

Anel Noreña señaló esta mañana en el matutino Hoy, en compañía de su abogado y detalló que la demanda que interpuso en contra de Ávalos es por daño moral.

Anahí confiesa que productor de televisión causó sus problemas de anorexia La actriz y cantante contó que recibió burlas en Televisa por sus problemas alimenticios

“Yo creo que Alejandra Ávalos ha confundido lo que quiere decir la libre expresión a hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras… todo lo que dice son mentiras… suposiciones… el otro día dijo que traía los genes en la mano (de Manuel José), no sé ni me importa, lo que pasa es que en mi país hay justicia, hay leyes y las leyes son maravillosas, pero cuando las sabes usar y las aprietas… ¡uy, cuidado!”, y hoy me he permitido traer al licenciado Martínez Ríos para que conteste a la señora Ávalos”, detalló Noreña.

El licenciado Martínez Ríos mostró el documento con la demanda y detalló que en estos días Ávalos será legalmente notificada para emplazarla a juicio.

“La gente ha confundido la libre expresión. Cuando esa expresión vulnera el honor, la reputación o vida personal de las personas ya tenemos consecuencias legales”, indicó el abogado.

Esto fue secundado por la también madre de José Joel y Marisol quien explicó que “Yo creo que (Alejandra Ávalos) ha confundido la libertad de expresión a hacer comentarios con dolo, perversidad y mentiras. Todo lo que dice son mentiras, son suposiciones”.

Incluso Anel reveló que Alejandra ni siquiera era amiga de su ex esposo por lo que es falso todas las declaraciones que la actriz ha dado en los pasados días.

El abogado y Anel además adelantaron que invitaron a Manuel José a realizarse una prueba de ADN para comprobar que es hijo legítimo de José José, para compararlos con las muestras genéticas de sus hijos José Joel y Marisol, así como con la de Sara Sosa.

TE RECOMENDAMOS VER

CVM