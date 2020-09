Chiquis Rivera revela cómo su tío Lupillo la regañó por su foto atrevida: “¿No estás usando calzones?”

La cantante Chiquis Rivera ha sido duramente criticada pues tras el anuncio de su separación de Lorenzo Méndez, decidió borrar todo registro en su cuenta Instagram y apareció con una nueva y sensual faceta.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: los mejores momentos de esta historia de amor que llega a su fin tras 4 años de relación La artista anunció su ruptura definitiva.

La primera foto que colgó en la red social fue una candente imagen que muestra su cuerpo semi desnudo en la parte inferior. Aunque la artista bloqueó los comentarios en esta publicación, ha recibido numerosos mensajes en posteriores fotografías donde la juzgan por posar sin aparente ropa interior justo después de terminar con su pareja.

Sin embargo, no es primera vez que lo hace. Durante la separación momentánea que vivieron en julio pasado, Chiquis también había difundido una fotografía en la que se le ve desnuda, tan solo ocultando sus partes íntimas.

Chiquis Rivera posó semi desnuda. / Foto: Instagram Chiquis

Pero no solo sus seguidores están escandalizados por este motivo, su familia, en especial su tío Lupillo Rivera, le hizo un llamado de atención por mostrarse sin ropa públicamente.

Lupillo regañó a Chiquis Rivera por su sensual fotografía

A través de sus historias en Instagram, la hija de Jenni Rivera confesó que ha recibido muchos mensajes de odio y otros tantos de apoyo ante su situación sentimental. A los primeros ha decidido no prestar atención y a los segundos agradeció por la comprensión.

Además, de manera traviesa reveló un audio que le envío su tío materno quien le pidió explicaciones para saber si usaba ropa interior en la controversial fotografía o no.

En inglés, Lupillo le pregunta a Chiquis si realmente está usando calzones en la imagen y la exhorta a comprarse y ponerse ropa interior. La intérprete no hizo más que reírse de su tío y asegurar que la foto no es tan grave porque no se ve nada. En su defensa, sostuvo que más se vería si llevara bikini. Finalizó diciéndole al cantante que no se preocupara y que lo amaba.

