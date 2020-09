JNS lleva su tour Metamorfosis al streaming

JNS fue una de las primeras agrupaciones en presentar un show de paga en streaming, sin embargo el resultado no convenció a su fans, debido a que sus integrantes no estaban juntas y no fue en vivo, cada una grabó el concierto desde su casa. Ahora Angie, Karla, Melissa y Regina prometen un concierto muy diferente.

Karla de JNS se compromete, ¡así fue el emotivo momento! Su novio Daniel Dayz le entregó el anillo de compromiso

"Es una probadita de lo que es Metamorfosis, con las canciones de este tour. Además tendremos las pantallas, los visuales, contaremos con el staff. Definitivamente será un concierto distinto al pasado, primero porque vamos a estar las cuatro juntas, contaremos con un escenario, cambios de vestuario, iluminación, la planeación es como si fuera un show completo y con público", comentó Melissa a Publimetro, y agregó "sin embargo extrañaremos mucho a la gente, la cual es fundamental, verlos siempre nos hace mucha falta, pero hay que adaptarnos a la nueva normalidad. Queremos que los fans se desconecten una hora y media de la angustias y preocupaciones. Sin duda, será será un día muy especial para nosotras porque nos volveremos a juntar con todo nuestro equipo de trabajo".

Melissa también contó que se podrán escuchar las mismas versiones que en el tour que estaban realizando antes de la pandemia, y que este formato es una oportunidad para llegar a más gente."Hay muchos lugares a los cuales no habíamos podido llevar Metamorfosis y que pedían el show, por lo que con esta presentación podremos llegara a todos ellos".

En cuanto a la medidas que se están tomando para realizar este concierto, Melissa comentó, "todo el equipo se ha hecho constantemente pruebas de Covid-19, a mi ya me dio pero lo sigo haciendo, y trabajaremos con sana distancia, aunque tengamos unas ganas inmensas de abrazarnos".

La cantante de JNS, también comentó cómo ha vivido la pandemia. "te das cuanta que la vida te cambia en un segundo, por lo que aprendes a valorar mucho las cosas, creemos que es normal tenerlas y ahora las he aprendido a valorar. Yo di positivo en Covid-19, pero siempre me sentí bien, mi familia y yo fuimos casi asintomáticos, pero todo esto me ha enseñado a valorar la salud y el trabajo, vivíamos de manera muy acelerada, ahora disfrutó más el escenario y a la gente que me rodea. Creo que era necesario vivirlo y sanar muchas cosas, soltar y liberar, han sido meses de terapia e introspección, momentos difíciles pero muy buenos para mí".

¿Dónde comprar los boletos y costos?

También te puede interesar: