Laura G lleva un mini vestido de mezclilla con unas sandalias de cristales y flores de 30 mil pesos

View this post on Instagram

Creemos en los detalles, en esos que son capaces de transformarlo todo ✨. | Enamórate de un par de sandalias #CleoFlora de Rene Caovilla. Encuéntralas en GRANVIA.MX y obtén un descuento especial del 20% en línea aplicando el código MAYO, además te otorgamos el 10% del total de tu compra en GV CASH. *Consulta términos y condiciones.