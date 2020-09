Meghan Markle cautiva con una falda plisada verde oliva y un top de seda

View this post on Instagram

Peek into Meghan and Harry’s home, Meghan surprised a contestant on @agt with this video message 🍂 📚Books: @annieleibovitz book, @national_geographic_images book, The Black Godfather, Wood and Iron: Industrial Interior, @clarenceavantofficial book, @macarenaabascal book @marchomstudio book 📚 Candle: @diptyque tuberose Blouse: @victoriabeckham Bracelets: @cartier Watch: @cartier Leggings: Earrings: #meghanmarkle #meghanmarklestyle #celebrityhomes #interiors #interiorstyling #homedecor #royalnews #royalfashion #royalhome #royalstyle #meghanandharry #duchessmeghan #duchessofsussex