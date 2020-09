Poncho de Nigris fue invitado recientemente al programa Qué Chulada de Imagen Entretenimiento, donde dejó salir su lado más gracioso y contó detalles de su vida.

"Soy un amor, un hombre fiel, deportista (…) yo creo en el equilibrio en la vida", comentó cuando las conductoras del programa bromeaban sobre que su esposa Marcela Mistral debía hacer un "esfuerzo" al estar con él.

Poncho de Nigris confiesa que no le gusta que su esposa use ropa escotada

Al ser consultado sobre qué tanto se parece al 'personaje' que presenta en sus redes sociales, reconoció que siempre es auténtico y que así como se muestra en las redes, es en su vida cotidiana.

"Así soy, es bien difícil mantener un personaje las 24 horas toda la vida, así he sido desde Big Brother, de todas partes, así soy y es la personalidad que tengo, soy alegre, soy emprendedor, soy creativo, me gusta decir babosadas, hacerlas también", dijo el artista entre risas.

En la entrevista, además, Poncho de Nigris reconoció que no le gusta ver a las mujeres con ropa demasiado escotada, incluyendo a su esposa y confesó que valora mucho más un rostro hermoso y un corazón valioso.

"A mí no me gusta que mi esposa esté muy escotada y eso, pues no, es como provocativa (…) tiene una cara muy bonita, yo me fijo mucho en las mujeres en la cara y en el corazón, te tienes que fijar en el corazón de las personas", manifestó.

"Si andas muy escotada, a punto de enseñar el pezón, van a voltear a ver esa parte, te van a estar viendo con lujuria (…) entonces sí pasa, que te vean a la cara", enfatizó.

Te recomendamos en video