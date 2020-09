Tania Rincón enfurece con quienes denigran su labor como madre

Tania Rincón es una de las conductoras más famosas y queridas de la televisión mexicana, quien mostró su molestia con un medio de comunicación, el cual hizo referencia a su labor como madre después de que finalizó el programa "Guerreros 2020" de Televisa.

Por medio de su cuenta de Twitter, Tania Rincón pidió que no se denigre el trabajo de cuidar a los hijos porque no es poca cosa, ya que dicho medio de comunicación destacó que tras salir de "Guerreros 2020", la conductora se vio en la necesidad de regresar a casa y cuidar a su hijo Patricio.

"Tras su paso fugaz por Televisa y tener que dejar la conducción del programa ‘Guerreros 2020’, Tania Rincón se vio en la necesidad de regresar a casa e iniciar el cuidado de su pequeño hijo", publicaron en el portal de El Heraldo de México.

Sin embrago, este comentario no fue bien recibido por la conductora, quien respondió a dicho medio de comunicación.

"De la manera más atenta les pido se informen mejor antes , y sobre todo que no busquen denigrar el trabajo de cuidar a los hijos como si fuera poca cosa.", escribió Tania Rincón.

De la manera más atenta les pido se informen mejor antes , y sobre todo que no busquen denigrar el trabajo de cuidar a los hijos como si fuera poca cosa. — Tania Rincón (@taniarin) September 24, 2020

Además la conductora enfatizó que su paso por "Guerreros 2020" no fue fugaz y destacó que no se vio en la necesidad de cuidar a su hijo, pues a pesar de seguir trabajando siempre cuida de él.

"Mi paso por Guerreros no fue fugaz, la temporada se terminó. Siempre cuido a mi hijo y no es que ahora me vi en la 'necesidad de cuidarlo' . Actualmente estoy grabando un programa para tv de paga, y nunca dejo de tener responsabilidades en mi casa como millones de mujeres", publicó.

Mi paso por Guerreros no fue fugaz , la temporada se terminó.Siempre cuido a mi hijo y no es que ahora me vi en la “ necesidad de cuidarlo “ . Actualmente estoy grabando un programa para tv de paga , y nunca dejo de tener responsabilidades en mi casa como millones de mujeres https://t.co/M6sw3PiXb9 — Tania Rincón (@taniarin) September 24, 2020

Además Tania Rincón ha mostrado lo feliz que se encuentra y por medio de Instagram compartió un tierno mensaje.

"Hoy fue uno de esos días donde me sentí mamá gallina. Toda orgullozota sentí que se me salía el corazón de la emoción. Patricio aprendió a escribir los números y lo hizo con muchísima seguridad pero sobre todo disfrutándolo. Ahora ya hasta me gustan las clases en línea, (no es que la odiara pero la verdad es una Chambota. )🤣Fue muy bonito ser testigo de un momento así de aprendizaje y estar ahí aplaudiendo sus pequeños grandes logros .Moraleja: Hoy aprendí que vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo como papás en las clases en línea. Todo esfuerzo tiene su recompensa y hoy yo tuve la mía"

Actualmente la conductora está embarazada por segunda ocasión y y por medio de sus redes sociales ha compartido tiernas fotografías de su pancita. Además que el bebé que espera es una niña a quien llamará Amelia.

Tania Rincón logró conquistar a millones de espectadores con su participación en el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, pero tras varios años de ser parte de la empresa del Ajusco, la presentadora decidió comenzar un nuevo proyecto en Televisa llamado "Guerreros 2020", el cual terminó el pasado 17 de septiembre.

