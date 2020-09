Con mucho rock y reguetón llega Trolls 2: gira mundial

Bajo la enseñanza de ser tolerantes y respetuosos sobre las diferentes ideas que pueden tener las personas que nos rodean, llega la cinta animada Trolls 2: gira mundial.

Llega la secuela de Trolls y, como no podía ser de otra manera para una película producida por Justin Timberlake, Trolls World Tour gira entorno al mundo de la música. Las pequeñas criaturas felices con pelo disparatado regresan a la gran pantalla

La historia se desarrolla cuando Barb, la reina del Hard Rock de los Trolls, quiere eliminar los distintos mundos para que exista solamente el rock, la ya conocida Poppy, debe idear un plan para evitar que les quiten la esencia que hace únicos a cada mundo, para convertirlos en zombies que obedezcan a un sólo tipo de música. Este hará que Poppy entienda el verdadero sentido de las diferencias y como estas le dan valor único a cada uno de los trolls que habitan su mundo.

Detrás de las voces de los personajes encontramos a María José como Barb y a Benny Ibarra quien prestó su voz a Ramón, el fiel acompañante de Poppy. Ambos cantantes platicara con a Publimetro sobre su experiencia en el doblaje de la cinta y lo que los conquistó de sus personajes.

“De Barb me emocionó ver su entrega, su pasión, es súper aguerrida, aventada, y esta líder que lleva a su trolls a vivir está pasión por el rock and roll al extremo, también tiene su parte sensible en la que se siente sola como gobernante, de repente creer que tiene amigos pero no los tienen, y ver esa parte humana trolleana de ella, es muy lindo”.

Mientras que Benny aseguró que lo que más disfrutó del personaje de Ramón es la complicidad con Poppy. “Me cae muy bien, es muy precavido, disciplinado, es incorruptible en sus pensamientos, en su manera de ser. Me encanta la relación que tiene en con Poppy y lo que están enfrentando juntos que es detener la desaparición del mundo de los trolls”.

En cuanto al reto de hacer doblaje María José mencionó que estuvieron muy arropados. “Tuvimos una gran maestra y directora, fue como una gran regalo de Dios, Gaby Cardenas, tiene una gran experiencia en doblaje y trabajar con ella fue un agasajo, además de también estudio psicología por lo que te envuelve perfectamente en el personaje antes de empezar”.

Trolls 2: gira mundial nos lleva por un viaje musical en distintos géneros, por lo que fue muy fácil para los cantantes sumergirse a este mundo.

“Nos sentimos más cómodos porque es nuestro lenguaje principal: la música. Creo que tanto a María José como a mí, nos ha tocado ver el mundo de la música cambiar y hemos sido participes de esos cambios, desde como se distribuye la música, hasta como se vende, se genera o se graba, y sí, fue entrañable sobre todo los mensajes de Trolls 2, cuando están en ese peligro de que todo el mundo pierda su color y se ponga triste porque sólo habrá un tipo de música. Creo que ambos pasamos por algo parecido profesionalmente, en la cuestión de los prejuicios, pero cuando uno va creciendo se va dando cuenta que la vida es mejor cantando y que es más bonito cuando nos toleramos y aplaudimos nuestras diferencias", expresó Benny, y agregó, "siempre he pensado que el género pop es de lo mas complicado, aunque mucha gente, de repente con prejuicio cree que es muy sencillo, pero no porque es un lenguaje es de los más universales y decir lo mensajes de manera sencilla, como autor es muy difícil ".

