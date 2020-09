Alessandra Rosaldo confiesa que ha sido infiel y si tendría más hijos con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo se mantiene en confinamiento en casa junto a su esposo Eugenio Derbez y su hija Aitana, protegiendo al máximo su salud durante la pandemia que parece no dar tregua en el mundo. Sin embargo, la cantante y actriz se mostró muy positiva y con mucho ánimo en una reciente entrevista que ofreció al programa El Break de las 7 de Univisión.

"Estoy agradecida con todas las bendiciones que me rodean", manifestó cuando la conductora, Chiquinquirá Delgado, la abordó sobre cómo ha vivido esta temporada de cuarentena preventiva, sin salir de casa.

Alessandra Rosaldo confesó que llegó a ser infiel

Así mismo, Alessandra también confesó lo importante que ha sido emprender las clases de bootcamp con su hermana Mariana Sánchez, a través delas cuales ha aprendido "a aceptarme, a quererme, a apapacharme (…) mi hermana en eso me ha ayudado muchísimo, la importancia de regalarnos tiempo para nosotras, de un masajito de vez en cuando, de cambiar tu diálogo interior, a muchas mujeres no nos enseñaron a hablarnos bonito".

Sobre cómo ha llevado la cuarentena con su esposo Eugenio Derbez, afirmó que ha sido una experiencia única, no libre de retos, pero sí llena de momentos divertidos y gracioso. Nunca se aburre en casa. "Ha sido muy interesante vivir con él este proceso de quedarse en casa, de quedarse quieto y de estar los tres pegaditos pues ya 6 meses", detalló.

Aitana es la princesa del hogar, y a Alessandra Rosaldo se le ilumina el rostro hablando de su pequeña: "A Aitana la deseé y la pedí durante mucho tiempo, sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Sin embargo, confesó que no espera tener más hijos con Eugenio Derbez: "No, ya no, ya no estamos en edad. En su momento lo llegamos a considerar, pero la verdad fue muy breve, así como lo consideramos, después dijimos mejor (…) No puedo sentirme más dichosa, no necesito absolutamente nada más".

Al final de la entrevista, la conductora le hizo un par de preguntas rápidas, consultando incluso si Alessandra había sido infiel: "En mi adolescencia", respondió entre risas.

