Fans de Jurassic World Campamento Cretácico esperan que tenga una segunda temporada

La novedosa historia animada de Jurassic World Campamento Cretácico sigue generando buenos comentarios entre los suscriptores de Netflix quienes esperan con ansias que tenga una segunda entrega en la que puedan seguir viviendo las inesperadas aventuras con estos particulares dinosaurios que dejaron sin aliento a la audiencia en esta primera temporada en la que el grupo de 6 jóvenes tuvo que ingeniárselas para salir ilesos de la isla Nublar, lugar en el que se encuentra ubicado el tan temido campamento natural.

Es por ello que a través de las redes sociales se colaron un gran número de peticiones sobre el darle continuidad a esta historia que se ha convertido en una de las favoritas en la plataforma streaming.

Esta fue la historia real que sirvió de inspiración para la realización de Ratched en streaming Aquí te revelamos cuál fue la inspiración de esta terrorífica serie de Netflix que está arrasando en audiencia.

Fans de Jurassic World Campamento Cretácico quieren una segunda temporada

A través de la red social Twitter se han expresado los fans de esta serie que cada vez sigue sumando buenos comentarios, recomendaciones y vistas en Netflix. Razón por la que muchos exigen darle continuidad para seguir sorprendiéndose con las aventuras que se viven tras la presencia de dinosaurios y los métodos de supervivencia de los humanos.

Me acabo de terminar #JurassicWorldCampCretaceous y me ha gustado muchísimo ❤️ mantiene la esencia de las películas y la animación esta genial, eso sí, los personajes son un poco (bastante) tontos pero se les coge cariño y todo 🤭 Espero que haya una s2 pic.twitter.com/EwiAbr8QR4 — nerea pace ✈️ (@lostinsizzy) September 24, 2020

Quiero la 2da temporada de #JurassicWorldCampCretaceous — 𝓇𝒸𝒽𝓇𝒹 (@itsrchrd) September 19, 2020

Y aunque no se tiene una confirmación oficial sobre si tendrá una segunda entrega, lo que sí es cierto es que el final de Jurassic World Campamento Cretácico deja abierta la posibilidad de que las aventuras, acción y drama no cesan y por ende, podría extenderse está historia y más cuando el elemento de la animación no será impedimento para desarrollar una trama más extendida.

Úrsula Corberó, Tokio, en La Casa de Papel, aseguró que en el final de temporada viene con todo La actriz no tuvo reparo en expresar su espontaneidad durante las grabaciones del final de la serie de Netflix.

También puedes ver: