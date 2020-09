Gaby Espino sorprende con cambio de look para nueva telenovela

Tras anunciar hace algunas semanas su ansiado regreso a las telenovelas, la actriz venezolana Gaby Espino sorprendió a sus seguidores en redes sociales al estrenar un cambio de look con el que se embarcará en su nuevo proyecto profesional.

A través de su cuenta en Instagram, la protagonista de inolvidables melodramas como Santa diabla publicó un video este miércoles 23 de septiembre donde muestra el antes y después de su melena que esta vez se despidió del tono castaño cobrizo que llevaba para pasar a un rubio cenizo que le sienta de maravilla.

"Nuevo proyecto, nuevo look", escribió en la descripción del clip donde alardea luciendo guapísima la nueva imagen fresca con la que dará vida a este personaje del que aún no ha revelado detalles.

De inmediato, la grabación de apenas segundos donde Gaby Espino presume su nuevo look causó furor entre sus más de 10 millones de seguidores, amigos del medio artístico y allegados, quienes le enviaron miles de piropos y halagos por su renovado aspecto.

“Muero con ese color”, le expresó Mauricio Mejía ante la preciosa cabellera que ostentará Espino en la piel de su nuevo papel. “Qué espectáculo de pelaza”, le manifestó la ex Miss Venezuela y presentadora de televisión Migbelis Castellanos. Mientras, una fan le señaló: “Tú tienes un pacto con el diablo todo te queda perfecto”.

Otras reacciones fueron:

@kimberlydosramos : “Bienvenida güera ‘shocolate”

: “Bienvenida güera ‘shocolate” @judith.hernandez_: “Guao. Qué cambio, pero te ves hermosa y bella como siempre”

“Guao. Qué cambio, pero te ves hermosa y bella como siempre” @rasheldiaz: “¡¡¡Demasiado hermosa!!! Te queda precioso”

“¡¡¡Demasiado hermosa!!! Te queda precioso” @marielacenteno: “Guao. Qué bella, te ves majestuosa y fabulosa”

El regreso de Gaby Espino a las telenovelas tras dos años de retiro

Gaby Espino se prepara para retornar a la televisión tras tomarse dos años de receso luego de trabajar en la miniserie Jugar con fuego, un proyecto filmado en Colombia donde compartió créditos con destacadas figuras como Carlos Ponce.

Fue el pasado mes de agosto, a través de sus historias en Instagram, que la empresaria y reconocida estrella de telenovelas dio la noticia de su regreso a las pantallas con un proyecto "muy especial" para ella.

"Hay un proyecto muy especial porque la gente pregunta que cuándo regreso a la actuación y pues les voy a contar, pronto. Pronto me van a dejar decir. Pero estoy súper contenta de que ya pronto nos vamos a poder ver todos los días por la tele”, reveló llena de emoción según reseñó People En Español.

Aunque no compartió más detalles de la producción, sí adelantó que se grabará en Miami lo que es un factor determinante en su vuelta a los foros pues no quería separarse de sus hijos, Oriana y Nickolas, para poder regresar a la actuación.

"La verdad me había tardado un poco en decidirme, en escoger el proyecto adecuado porque yo tengo a Oriana y a Nickolas, casi todo se graba fuera de Miami y pues dejarlos aquí e irme a hacer un proyecto fuera, que siempre lo he hecho pero por tiempos cortos, entonces quería algo que fuera cerca de mi casa", destacó sobre la novela que, aunque no lo precisó, probablemente sea de Telemundo.

Asimismo, enfatizó que este proyecto no solo cumplió con el requisito tan indispensable de permitirle estar cerca de sus retoños, también la “enamoró”, encontrando así todo lo que buscaba para regresar.

"Yo me iría a vivir a otro país feliz pero con mis hijos. Trabajar fuera y dejarlos aquí la logística es súper complicada. Lo he hecho miles de veces pero es tedioso, entonces estaba buscando algo que cuadrara y que me enamorara, por eso este proyecto es muy especial", concluyó y reseñó el medio.

