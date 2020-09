"La paso mal": José Ron revela cuáles escenas le da temor grabar

Durante sus 15 años de carrera artística, José Ron ha interpretado todo tipo de personajes que lo han llevado a vivir experiencias inéditas desde los foros de grabación; sin embargo, aunque algunas vivencias en la piel de un papel han resultado gratificantes, otras le han dejado secuelas de por vida que lo han afectado como persona y como actor.

Si bien el histrión de 39 años ha demostrado ser muy entregado y profesional en todos los proyectos en los que ha trabajado, hay unas escenas en específico que, aunque el público no lo note, le da “pavor” grabar a raíz de un accidente que sufrió precisamente en una telenovela hace diez años.

José Ron confiesa cuáles son las escenas que le da miedo grabar en una telenovela

En una reciente sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta en Instagram, el galán tapatío compartió que “sufre” cada vez que en algún melodrama le toca rodar escenas con caballos.

Ron destacó que aunque ama a estos animales y los admira “muchísimo” pero le dan miedo desde el día en el que se cayó de un equino durante el rodaje de una secuencia para Cuando me enamoro, la telenovela en la que participó junto a Silvia Navarro y Juan Soler.

“Amo los caballos. Me encantan, los admiro muchísimo pero me dan miedo porque una vez (…) me caí del caballo muy feo en la novela Cuando me enamoro”, reveló luego de que un fanático le preguntara si le gustaban los potros.

El intérprete de ‘Matías Monterrubio’ en esta producción de Carlos Moreno Laguillo para Televisa continuó explicando que desde que sufrió aquella caída, tiene un trauma que no ha podido superar y la “pasa mal” cada vez que le toca grabar con caballos.

“Desde ese día, cualquier escena con caballos, no saben cómo sufro. La paso mal, es un pavor, es un miedo, es un nervio y está muy cab**n porque los caballos lo sienten. Entonces, es un animal bellísimo pero esto me pasa con los caballos a raíz de mi caída”, concluyó.

¿Cómo fue el accidente de José Ron en Cuando me enamoro?

El accidente al que el querido protagonista de telenovelas como Rubí y Te doy la vida se refiere ocurrió en mayo de 2010, luego de que en medio del rodaje de una escena sobre un caballo en la mencionada telenovela, el animal comenzara a correr tras un movimiento y él perdiera el control hasta salir disparado.

“Sí fue duro el golpe, no sé qué pasó con el caballo, hice algo mal pero de repente entró como corriendo muy fuerte, me descontrolé y solté la rienda. Prácticamente volé, salí volando del caballo, el animal siguió corriendo caí de lado y sí me dolió”, reveló a Agencia México según reseñó People En Español.

A pesar del golpe, Ron por fortuna no sufrió en ese momento ninguna consecuencia y continuó rodando sus secuencias para Cuando me enamoro sobre el equino como si nada.

“Sí, de hecho cuando me caí tenía que seguir grabando escenas con el caballo, no me dio miedo y era seguir adelante, al contrario, le ayudó para seguir adelante y pensé ya me caí ya que me puede pasar, ya nada (…)”, comentó. “Me revisaron, al parecer todo en orden, nada más fue el golpe, estuve tomando antiinflamatorios. Ahí queda la caída, en la experiencia, todo bien”.

Sin embargo, desde entonces tiene un trauma con estos animales que tanto ama y ha tenido que enfrentar sus temores en sus proyectos posteriores como Enamorándome de Ramón (2017), donde le tocó rodar una escena a caballo en la que hizo el galope sencillo pero recurrió al apoyo de dobles para la cabalgata más intrincada.

