Ludwika Paleta publica foto con su hija Bárbara, una de sus mellizos, y enternece en redes sociales

Si hay algo que caracteriza a Ludwika Paleta es su hermetismo en cuanto a su vida personal. La actriz es sumamente cautelosa con todo lo que publica en sus redes sociales y son contadas las ocasiones en las que ha compartido aquellos instantes llenos de amor que vive con sus tres hijos o su pareja, Emiliano Salinas.

Sin embargo, este jueves 24 de septiembre la nacida en Polonia publicó una imagen donde hizo alarde de su faceta como mamá como nunca antes lo había hecho: posando junto a su pequeña hija Bárbara, una de sus mellizos nacidos en 2017 como fruto de su matrimonio con Salinas.

Ludwika Paleta posa con su hija Bárbara y causa furor entre sus fans

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete subió una postal donde para sorpresa de todos sus fans aparece por primera vez junto su hija de tres años compartiendo un tierno abrazo con devoto amor mientras descansan en el sofá de su living room.

En la enternecedora instantánea, Ludwika luce plena y serena rodeando fuertemente con sus brazos a su pequeña mientras mantiene los ojos cerrados como queriendo atesorar el tierno instante madre e hija; por otro lado, la niña se acurruca en su pecho de espaldas a la cámara, como la actriz suele retratar a sus hijos menores para que no quede expuesta su identidad.

“Nada importa más que esto. Na-da”, sentenció la estrella de 41 años en la descripción de la imagen donde se funde en un abrazo con la gemela de Sebastián.

De inmediato, la inédita fotografía divulgada por la protagonista de La querida del Centauro derritió a sus más de dos millones de seguidores y amigos en el medio artístico que no tardaron en expresarle lo conmovidos que estaban ante el derroche de ternura que había protagonizado con su hija.

“Ay, eso se antoja mucho”, le expresó la directora de cine, teatro y televisión Katina Medina. Por otro lado, Érika De la Rosa concordó con su opinión: “Nada”. Mientras, un admirador expresó: “Hermosos momentos que no se comparan con nada en el mundo”.

En el pasado, Ludwika Paleta se ha abierto sobre cómo el ser mamá 17 años después de tener a su primogénito, Nicolás Haza, producto de relación con Plutarco Haza, se ha diferenciado de la maternidad que experimenta ahora con sus gemelos.

“Pasaron muchos años y 17 años después volví a ser mamá mucho más asentada, mucho más tranquila, con una conciencia de qué es importante y qué no es tan importante”, dijo en una entrevista a Unicable en 2018 donde además destapó por qué es tan recelosa con su vida personal.

“Tiene que ver con que llevo tantos años en esto, o sea 30 años, en los que he sentido muchas veces como una invasión muy fuerte a mi vida privada”, explicó. “La mayor parte del tiempo estoy vestida con unos jeans y una t-shirt y no traigo maquillaje y estoy cuidando a mis niños, traigo un niño acá, otro acá y estoy cocinando… Esa vida es muy mía y esa vida es la que a mí me da muchos celos compartir, pues porque es casi lo único que me queda para mí”, confesó.

