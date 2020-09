Esta fue la historia real que sirvió de inspiración para la realización de Ratched en streaming

Una de las historias más terroríficas que recientemente ha llegado a Netflix, ha sido Ratched, la serie que muestra a una de las enfermeras más psicóticas y peligrosas que se haya podido ver en esta plataforma streaming en la que, desde su estreno, no ha dejado de generar reacciones entre la audiencia.

Por ello, aquí te revelamos que esta trama fue inspirada en un personaje real que Ken Kesey, escritor de la novela "One Flew Over The Cuckoo's Nest", conoció. Su impacto fue tal que este personaje sirvió, incluso, para ser llevada incluso a la pantalla grande junto a la primera figura de la actuación como lo es Jack Nicholson.

Esta es la historia real que sirvió de inspiración para la realización de Ratched serie de Netflix

De acuerdo a lo que revelara Kesey, esta particular cuidadora de enfermos tuvo origen real tras la experiencia que vivió al trabajar dentro del Hospital Estatal de Salem. Ahí no solo vio de cerca cómo se comportaban los pacientes que padecían de trastornos mentales, sino que también descubrió cómo cada enfermera interactuaba con ellos y sus complicados tratamientos.

También confesó, que conoció más de cerca a una compañera de trabajo que, en varias ocasiones, presenció cómo él consumía drogas mientras trabajaba para poder lidiar con cada situación y ella no lo confrontaba, señalaba, ni mucho menos llegó a acusar con sus superiores.

Para él, está mujer resultó excepcional, ya que era muy sumisa, humana y nunca le reprochaba nada a nadie. Razón por la que al momento de escribir su novela, esa diminuta enfermera, la identifica así por su estatura, la usó como musa para el desarrollo de esta tan pervertida historia que hoy impacta a los suscriptores de Netflix.

