Jennifer Lopez deslumbra con una falda de gitana y mini top negro

Jennifer Lopez ha vivido amplias transformaciones a lo largo de su carrera como cantante, que arrancó formalmente en la década de los 90 al lanzar su primer promocional If Yiu Had My Love, un tema encantador que sigue siendo recordado por sus fans.

La diva del Bronx siempre luce un estilo único en las alfombras rojas, pero cuando se trata de actuar en videos musicales, se adapta perfectamente al concepto de la producción, llegando a ser incluso una sexy gitana.

Jennifer Lopez hermosa en un pantalón de mezclilla a la cadera y mini top tejido modelando los zapatos de su colección Está promocionando su colección de zapatos

Jennifer Lopez es una sexy gitana con maxi falda de encaje y transparencias y mini top off shoulder

Así la pudieron ver sus fans en el video musical de su tema Ain't It Funny, que estrenó en el año 2001 y protagonizó junto al actor mexicano Eduardo Verástegui. En el clip, se puede observar a J. Lo acercarse a un campamento gitano y, mientras una tarotista lee su suerte en las cartas, un par de chicas se llevan a la cantante para transformarla en una gitana más del grupo.

Jennifer Lopez cautivó a los espectadores del video con una sensual falda gitana a la cadera, confeccionada con encaje y transparencias. La combinó con un mini top negro off shoulder que acentuaba su belleza exótica.

Aunque las maxi faldas no son sólo cosa de las gitanas, ya que pueden convertirse en toda una prenda elegante para acudir a galas. Jennifer Lopez usó una en tono anaranjado con un top corto de mangas largas y cuello halter para asistir a un evento junto a su amor, Alex Rodríguez.

Las faldas de cuero por lo general las vemos cortas, pero la intérprete de Dance Agaib modeló con una larga para la campaña publicitaria de la marca Coach, de la cual es imagen desde hace un tiempo.

Si quieres un look cómodo para pasear por Nueva York o cualquier ciudad grande, lo mejor es que uses una maxi falda vaporosa y plisada tal cual lo hizo Jennifer Lopez, que combinó con un body blanco súper fresco y favorecedor.

Y en la playa, nada más coqueto que una maxi falda con abertura. En esta ocasión, J. Lo llevó un modelo azul profundo con lunares blancos, que combinaba a la perfección con el crop top que usaba en el momento.

