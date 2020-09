Kim Kardashian publica foto de sus hermanas en las que lucen irreconocibles y a Kylie Jenner no le gustó: “Elimina esto inmediatamente”

View this post on Instagram

KARDASHIAN SISTERS @kourtneykardash @khloekardashian @kimkardashian #kourtneykardashian #kimkardashian #khloekardashian #poosh #kkwbeauty #goodamerican #keepingupwiththekardashians #scottdisick #kanyewest #famous #sisters #bikini #summer #model #pose #family #krisjenner #kyliejenner #kendalljenner #sofiarichie #younesbendjima #realitytv