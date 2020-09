Letizia impresiona en un exquisito vestido blanco de seda bordado en hilo negro y cristales

View this post on Instagram

Cicegimin elbisesi de ayakkabilarida çok güzel… Ama en çok saç rengini beğeniyorum. . Küllü koyu kumral mi bu renk… Ne renk bu . . . #Repost @royalstylewatch • • • • • • Madrid, Spain Spain's hard working Queen Letizia looks smart wearing @massimodutti and @magritshoes for a meeting with the Spanish Association Against Cancer. The Queen is honorary President and takes her role very seriously. #QueenLetiziaStyle Dress : @massimodutti Shoes : @magritshoes Handbag : @carolinaherrera